¿De suplente a protagonista? Eduardo Vargas se impone en la lucha por la titularidad en la Universidad de Chile

Esta noche, el cruce ante Palestino aparece como una prueba clave para Universidad de Chile, que busca romper su sequía de triunfos en el torneo y estrenar festejos bajo la conducción técnica de Francisco Meneghini, en un duelo válido por la tercera jornada de la Liga de Primera 2026.

El foco ofensivo estará puesto en una competencia interna que promete marcar la temporada, con Octavio Rivero, Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas disputándose palmo a palmo el titular en el ataque.

Vargas toma la delantera

Precisamente el protagonismo del momento parece haber sido dominado por Vargas, quien aprovechó la oportunidad frente a Huachipato para romper su sequía con la camiseta azul. Y es que, ante la ausencia de sus dos principales contendientes, el delantero logró tomar ventaja en la disputa por el puesto.

Aunque arrancó la temporada como alternativa en el ataque, el goleador transformó su rol en una opción real tras responder con todo cuando le tocó jugar. Ahora, ad portas de enfrentarse a Palestino, busca extender ese buen momento.

La coyuntura terminó jugando a su favor: las molestias físicas de Rivero y la sanción de Lucero, además de un convencido Paqui por su rendimiento, le abrieron la puerta al icónico delantero para adueñarse de la titularidad.

¿Qué ha dicho Meneghini?

Según informó RedGol, el actual DT de la U sentenció al respecto: “No, no siempre va a estar en el banco. Ya van dos partidos y yo como entrenador tengo una idea, pero lo que más me importa es la competencia en los entrenamientos, si lo veo bien va a jugar”.

Con ese respaldo reciente, el "Caeza e chancho" apunta a consolidar su repunte futbolístico y estirar su ventaja en la competencia interna, sobre todo considerando que Octavio Rivero arrancará desde el banco, mientras atraviesa un periodo irregular en su rendimiento.

“Marcó un gol de mucho olfato, tuvo una ocasión clara, lo vi activo involucrado en lo defensivo, está con mucha energía y va a tener participación”, explicó Meneghini según el citado medio.

