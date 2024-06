Eduardo Fuentes lanza duro palo contra José Antonio Neme: alude a comentario contra Iván Torres

En el matinal de TVN Buenos Días a Todos, el conductor Eduardo Fuentes se refirió a un comentario que realizó José Antonio Neme sobre el meteorólogo Iván Torres y le mandó un palo en vivo. Recordemos que el lunes, Neme defendió a Jaime Leyton y se lanzó contra Torres tras un anuncio sobre el sistema frontal que afecta a la Región Metropolitana.

Cabe mencionar que Leyton fue declarado el meteorólogo más querido según la encuesta Cadem. Según la encuestadora el experto de Mega lideró con un 24%, seguido muy de cerca por Iván Torres, con un 23% y en tercer lugar, quedó la meteoróloga de Canal 13, Michelle Adams, quien tuvo un 20% de las votaciones.

¿Qué dijo Eduardo Fuentes?

"El más querido, el más creíble, el más todo” partió diciendo Neme en el Mucho Gusto, mientras que Karen Doggenweiler agregó que era “¡el más mino!”. Sin embrago, sobre el sistema frontal Leyton anunció que volverán las lluvias en Santiago y “en demasía”. “¡Nadie puede desmentir a don Jaime! Se lo digo a usted, que nos está mirando” dijo Neme.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Para posteriormente referirse al meteorólogo de la competencia. “A usted que me está mirando, señor Iván Torres. No tiene que desmentir a don Jaime. Yo le presto ropa a don Jaime y mucho más que eso” expresó. Sobre esto, Eduardo Fuentes se tomó 30 segundos en el matinal y defendió a Torres.

“Independientemente de que las precipitaciones se hayan adelantado un poquitito, ustedes como equipo, y usted don Iván particularmente, ha estado muy certero. Ha estado tan certero que no necesita que le presten ropa, no como a otros. A ti te hablo, Neme” lanzó. “Nosotros no tenemos que prestarle ropa, porque lo avalan los datos precisos y cuán acertados han estado sus pronósticos, así que José Antonio... ¿Podemos seguir nosotros con lo nuestros? Muchas gracias”cerró.

Te puede interesar: Latife Soto sorprende con predicciones sobre María Elcira: "¿Entonces está protegida?"