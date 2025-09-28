DT del Sevilla saca aplausos en Chile con particular elogio a Alexis Sánchez: "Es el jugador que..."

El elogio del DT de Sevilla a Alexis Sánchez

NOTAS DESTACADAS

Universidad de Chile recibe duro golpe de Pablo Milad

¡Decisión tomada!: Universidad de Chile recibe duro golpe de Pablo Milad y la ANFP
PATRICIO TOLEDO VIDEO

IMÁGENES SENSIBLES | Preocupación en la UC: Histórico jugador se desvanece durante despedida de capitanes
El inusual gesto de Fernando Ortiz tras goleada de Colo Colo

¡Un DT inusual!: La nueva rareza de Fernando Ortiz en Colo Colo tras goleada a Deportes Iquique
Peric indignado con Chile en el Mundial Sub 20

Lapidaria crítica de Nicolás Peric tras el debut de Chile en el Mundial Sub 20: "Fuimos un..."
Alejandro Tabilo vs Jie Cui en el Masters 1000 de Shanghai

¡Todo listo!: El inédito rival de Tabilo para su debut en la qualy del Masters 1000 de Shanghai
parricidio

Cartas reveladoras y una rápida detención: El caso de parricidio que conmociona a Chiguayante
boric por casa de allende

Filtran declaración del Presidente Boric sobre frustrada compra de casa de Salvador Allende
Chile Sub 20

Chile Sub 20 logra ajustada victoria ante Nueva Zelanda en su estreno mundialista
Los Cóndores al Mundial de Rugby

¡Triunfazo en Viña!: Los Cóndores derrotan a Samoa y consiguen hito histórico para el rugby chileno
Salarios agrícolas: la razón por la que Chile atrae mano de obra extranjera

Durante este domingo, el Sevilla consiguió un agónico triunfo por la mínima ante el Rayo Vallecano por la séptima jornada de La Liga española, y una vez finalizado el encuentro, Matías Almeyda, técnico del cuadro andaluz, se refirió al gran momento que atraviesa Alexis Sánchez con emocionantes palabras hacia el chileno.

Fue en la conferencia de prensa post partido que el adiestrador argentino se refirió a las recientes actuaciones del goleador histórico de La Roja, que hoy otra vez fue clave: "Alexis es el jugador que da alegría, un jugador que llegó con una energía tan positiva que la está contagiando desde un lado muy genuino".

"Ayer se quedó en la mesa hablando con los jóvenes, él cuenta sus historias y es fútbol. Alexis es fútbol. No está todo el día con el teléfono, él habla de fútbol, de acciones, de jugadores. Son esas clases de líderes que aman lo que hacen y podría estar en otro lugares tranquilamente, pero esta gente se la vino a jugar por nosotros", profundizó.

Un jugador diferente

Tras ello, abordó de manera más táctica cómo el Bicampeón de América con Chile se mueve dentro de la cancha, destacando sus virtudes: "Es uno de los más bajitos y gana pelotas de arriba, no es el más rápido y te gana en corto en velocidad, Alexis sabe que lo van a rodear y no pierde balones. Entonces, gracias por esa inteligencia".

Y para finalizar, Almeyda aseguró que más allá de toda su experiencia y una larga carrera, el 'Niño Maravilla' está más vigente que nunca en Sevilla: "Se nota que han jugado en un nivel muy alto, no está como a los 30 años, ni a los 22, pero por ahí mentalmente está mucho mejor. Esto es un juego para los vivos".

