DT del Sevilla saca aplausos en Chile con particular elogio a Alexis Sánchez: "Es el jugador que..."

Durante este domingo, el Sevilla consiguió un agónico triunfo por la mínima ante el Rayo Vallecano por la séptima jornada de La Liga española, y una vez finalizado el encuentro, Matías Almeyda, técnico del cuadro andaluz, se refirió al gran momento que atraviesa Alexis Sánchez con emocionantes palabras hacia el chileno.

Fue en la conferencia de prensa post partido que el adiestrador argentino se refirió a las recientes actuaciones del goleador histórico de La Roja, que hoy otra vez fue clave: "Alexis es el jugador que da alegría, un jugador que llegó con una energía tan positiva que la está contagiando desde un lado muy genuino".

"Ayer se quedó en la mesa hablando con los jóvenes, él cuenta sus historias y es fútbol. Alexis es fútbol. No está todo el día con el teléfono, él habla de fútbol, de acciones, de jugadores. Son esas clases de líderes que aman lo que hacen y podría estar en otro lugares tranquilamente, pero esta gente se la vino a jugar por nosotros", profundizó.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Un jugador diferente

Tras ello, abordó de manera más táctica cómo el Bicampeón de América con Chile se mueve dentro de la cancha, destacando sus virtudes: "Es uno de los más bajitos y gana pelotas de arriba, no es el más rápido y te gana en corto en velocidad, Alexis sabe que lo van a rodear y no pierde balones. Entonces, gracias por esa inteligencia".

Y para finalizar, Almeyda aseguró que más allá de toda su experiencia y una larga carrera, el 'Niño Maravilla' está más vigente que nunca en Sevilla: "Se nota que han jugado en un nivel muy alto, no está como a los 30 años, ni a los 22, pero por ahí mentalmente está mucho mejor. Esto es un juego para los vivos".

Te puede interesar: Lapidaria crítica de Nicolás Peric tras el debut de Chile en el Mundial Sub 20: "Fuimos un..."