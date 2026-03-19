¡Van por la gloria! Dónde y a qué hora ver el duelo de Santiago Wanderers por Libertadores

Por: Gonzalo Zamora

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Actualmente el único equipo nacional que continúa en carrera en la Copa Libertadores sub-20 es Santiago Wanderers, quienes quedaron en el primer lugar invictos del Grupos C con dos victorias y un empate.

Esto les permitió avanzar hasta las semifinales del torneo, donde buscarán seguir haciendo historia y avanzar a una soñada final por la gloria máxima del torneo continental más importante de nuestro lado del continente.

Cabe recordar que Santiago Wanderers siempre tiene una gran cantera, los que además son la base primordial del primer equipo hace ya varios años. Sumado a que varios de sus canteranos han logrado llegar a grandes equipos, incluso al extranjero como lo es el más reciente caso de Lucas Cepeda.

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Los canteranos de Santiago Wanderers saldrán el día de hoy a la cancha para enfrentar la semifinal de la Copa Libertadores sub-20. Su rival en esta instancia será el siempre difícil Palmeiras, recordando además que el torneo se está disputando en Ecuador.

¿Dónde y a qué hora ver el partido?

El cuadro caturro saltará al terreno de juego desde las 20:30 horas para buscar un lugar en la gran final de la Copa Libertadores Sub-20. El encuentro podrá ser visto a través de las señales de DSports+ y también en la señal online de Chilevisión, junto con su canal de Youtube.

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