VIDEO! ¡Pensando en el próximo desafío! Colo Colo ya palpita el duelo ante Palestino este fin de semana

victor felipe mendez colo colo

Por: Gonzalo Zamora

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Este fin de semana Colo Colo vuelve a la acción en el Campeonato Nacional, esto ya que en la fecha nueve del pasado fin de semana, los albos no disputaron su duelo ante Coquimbo Unido, ya que fue pospuesto para el próximo 03 de mayo debido a la participación internacional del cuadro pirata.

Esto ayudó a los albos ha darle mayor descanso a los jugadores y así recuperarse en una temporada cargada de fútbol, pero también para no perder el ritmo de competencia disputaron algunos duelos amistosos ante equipos de la segunda división.

Con respecto a su posición en la tabla de posiciones, Colo Colo continúa como líder en el Campeonato Nacional, esto ya que el equipo que lo podía superar, Deportes Limache, cayó por la cuenta mínima ante Palestino y se mantiene a un punto de distancia de los albos.

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Este fin de semana en su regreso al Campeonato Nacional, Colo Colo se enfrentará a Palestino en condición de local el próximo domingo desde las 18:30 horas, donde los albos apuntan a una victoria que les permita mantenerse como líderes del torneo.

Ya palpitan el duelo

Palestino viene de vencer al sorprendente Deportes Limache por el Campeonato Nacional, pero en Copa Sudamericana cayó por 2-0 ante el Montevideo City Torque. Es aquí donde Víctor Felipe Méndez ya palpita el duelo de este domingo señalando que, "si bien Palestino no viene bien, el foco siempre estará en nosotros, donde los podemos hacer daño y en las cosas que podemos mejorar".

Revisa a continuación las declaraciones del mediocampista albo:

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