Anótelo en su agenda: dónde ver a Colo Colo en las semifinales de la Libertadores Femenina

Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina.

Por: Fabián Marambio

Colo Colo continúa con su periplo por la Copa Libertadores Femenina y ahora deberá enfrentarse a Deportivo Cali en las semifinales del certamen. Las albas están imparables y quieren sumar su victoria consecutiva número 37, la que le permitiría clasificar a la gran final.

Las pupilas de Tatiele Silveira salen a la cancha hoy, miércoles 15 de octubre, a las 16:00 horas para buscar la clasificación y deberán hacerlo jugando un partido perfecto, pues el equipo colombiano viene invicto y eliminó a Sao Paulo en la ronda anterior.

Dónde ver a Colo Colo en la Libertadores Femenina

Al igual que el duelo anterior, el partido será transmitido por televisión abierta en la señal de Chilevisión. Además, si no puedes verlo por TV, también puedes utilizar la aplicación Pluto TV que funciona de manera gratuita.

Quién podría ser el rival del Cacique en la final

En la otra serie de semifinales se encuentran Corinthians con Ferroviária, dos equipos brasileños que han mostrado un gran rendimiento en la Copa. Estas escuadras han mostrado importantes credenciales para alzarse como favoritas a levantar la Libertadores, pero el Cacique buscará evitarlo a toda costa.

Ambas semifinales podrían ser fácilmente finales adelantadas, así que al Cacique le aguarda un duro camino si quiere alzar su segunda Libertadores Femenina y la tercera a nivel de institución.

