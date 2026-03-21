"Los zurdos están de...": Javier Olivares enciende las redes por vestimenta similar a la del exdictador Pinochet

El diputado del 6° distrito, Javier Olivares, nuevamente genera polémica en redes sociales luego de publicar un video en el cual viste una capa similar a una que usaba el ex dictador Augusto Pinochet.

Oivares subió un reel a su cuenta de Instagram en el cual documentó el trabajo en terreno que realizó en la Provincia del Marga Marga y Quillota en medio de las primeras lluvias del año.

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"El viernes fue una jornada en terreno, dedicada a compartir y recoger las inquietudes de nuestros vecinos en la provincia de Marga Marga y la provincia de Quillota. Ni las primeras lluvias del año ni el frío nos detuvieron para escuchar a nuestros electores. Seguiremos contigo…", escribió el parlamentario del Partido de la Gente.

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La situación no pasó desapercibida entre sus seguidores e inmediatamente entendieron la referencia: "Tremendo Look Javito, los zurdos están de muerte" y "Gracias por recordar a mi general Pinochet", fueron algunos de los comentarios con mas repercusión en el post.

Por otra parte, algunos no estuvieron de acuerdo con la idea del exconductor radial: "¿Por que va disfrazado?", "Este esta rayando la papa, y ¿por qué te echaron de miami..?".