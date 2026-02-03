El cigarro más caro de su vida: La contundente sanción que recibió turista israelí por fumar en Torres del Paine

El cigarro más caro de su vida: La contundente sanción que recibió turista israelí por fumar en Torres del Paine

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

VIDEO | ¡Ya es parte del equipo! La "bienvenida" de los compañeros de Lucas Cepeda al Elche
¡Tras complot del “Guatón” Beltrán! Cristal Aguilera reveló su mayor miedo y asegura que su familia sigue en riesgo

¡Tras complot del “Guatón” Beltrán! Cristal Aguilera reveló su mayor miedo y asegura que su familia sigue en riesgo
¡Estarían en zonas de peligro! Prenden las alarmas por casas donadas por influencers tras incendios forestales

¡Estarían en zonas de peligro! Prenden las alarmas por casas donadas por influencers tras incendios forestales

VIDEO | ¡NADA ES IMPOSIBLE! El aliento de Nicolás Massú en la previa de Copa Davis

¡No se aceptan más errores! Revelan la fecha en que podrían despedir a Ortiz de Colo Colo
El ácido mensaje de Cathy Barriga tras aplazamiento de su audiencia ¡Reflotó tensiones con Vodanovic!

El ácido mensaje de Cathy Barriga tras aplazamiento de su audiencia ¡Reflotó tensiones con Vodanovic!
U de Chile lucha por renovar a su figura.

Tensión en el CDA: importante jugador de U de Chile pone en aprietos a la dirigencia: ¿Se marcha gratis del club?
Colo Colo suma nuevo drama por culpa del Sifup.

¿Tendrá consecuencias? Sifup carga contra Colo Colo por polémica situación con jugadores del plantel
Desde Boca Juniors aclaran interés en figura de Colo Colo.

¿Van a la carga o lo descartan? Desde Boca Juniors aclaran el interés en esta figura de Colo Colo
"Bichi" Borghi se lanza contra la Liga de Primera.

VIDEO | "Bichi" Borghi estalla contra el fútbol chileno tras la primera fechada: "El Campeonato es una..."

El 14 de enero, en pleno corazón del Parque Nacional Torres del Paine, un turista israelí fue sorprendido encendiendo un cigarrillo. Ahora, deberá desembolsar una considerable suma de dinero como consecuencia por la infracción.

Dentro del Parque Nacional, las reglas son claras y estrictas: nada de cigarrillos, fogatas ni aparatos que generen calor. Conaf ha establecido estas medidas para proteger el entorno, y quien las ignore se expone a multas de hasta $2.000.000 o a enfrentar hasta tres años tras las rejas.

Tras lo ocurrido, la Fiscalía determinó que el turista israelí debía aportar $1 millón a una compañía de Bomberos de la región. Como sanción complementaria, se le impuso la prohibición de ingresar al territorio nacional por un año.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

Al respecto, la fiscal Paula Hott declaró: "Él ya había sido formalizado semanas previas por el uso indebido de fuego en estas zonas protegidas del parque, y para el lunes estaba fijada una audiencia de salida alternativa para darle término a la causa".

Asimismo, informó que el Ministerio Público buscó "proponer ciertas condiciones" que permitieran retribuir el delito. "Lo que se pidió fue instar al imputado a que pagara una donación a Bomberos de Última Esperanza", detalló. 

"El pago, en el caso de él, es de un millón de pesos y, además, se le fijó la prohibición de volver a ingresar al país. Es por el plazo de un año y el pago debería efectuarse el día de hoy (ayer lunes)", concluyó Hott.

turista isrTe puede interesar leer: ¡Israelíes lideran la lista! Alerta en Torres del Paine por aumento de expulsiones de turistas tras nueva detención

NOTAS DESTACADAS

VIDEO | ¡Ya es parte del equipo! La "bienvenida" de los compañeros de Lucas Cepeda al Elche
¡Tras complot del “Guatón” Beltrán! Cristal Aguilera reveló su mayor miedo y asegura que su familia sigue en riesgo

¡Tras complot del “Guatón” Beltrán! Cristal Aguilera reveló su mayor miedo y asegura que su familia sigue en riesgo
¡Estarían en zonas de peligro! Prenden las alarmas por casas donadas por influencers tras incendios forestales

¡Estarían en zonas de peligro! Prenden las alarmas por casas donadas por influencers tras incendios forestales

VIDEO | ¡NADA ES IMPOSIBLE! El aliento de Nicolás Massú en la previa de Copa Davis

¡No se aceptan más errores! Revelan la fecha en que podrían despedir a Ortiz de Colo Colo
El ácido mensaje de Cathy Barriga tras aplazamiento de su audiencia ¡Reflotó tensiones con Vodanovic!

El ácido mensaje de Cathy Barriga tras aplazamiento de su audiencia ¡Reflotó tensiones con Vodanovic!
U de Chile lucha por renovar a su figura.

Tensión en el CDA: importante jugador de U de Chile pone en aprietos a la dirigencia: ¿Se marcha gratis del club?
Colo Colo suma nuevo drama por culpa del Sifup.

¿Tendrá consecuencias? Sifup carga contra Colo Colo por polémica situación con jugadores del plantel
Desde Boca Juniors aclaran interés en figura de Colo Colo.

¿Van a la carga o lo descartan? Desde Boca Juniors aclaran el interés en esta figura de Colo Colo
"Bichi" Borghi se lanza contra la Liga de Primera.

VIDEO | "Bichi" Borghi estalla contra el fútbol chileno tras la primera fechada: "El Campeonato es una..."
Sevilla de Alexis Sánchez no lo pasa bien en España.

VIDEO | Alexis Sánchez y Gabriel Suazo no lo pasan bien en Sevilla: hinchas hacen "apretón" por pésimo momento
anticoncepción de emergencia, cuándo usarla y cómo conseguirla

Verano sin imprevistos: anticoncepción de emergencia, cuándo usarla y cómo conseguirla
U de Chile ficha al nuevo Lucas Cepeda.

¿Copiándole a Colo Colo? U de Chile sorprende en el mercado y ficha al "nuevo Lucas Cepeda"
Desató el juicio público: Contraloría destapa extremas irregularidades en el Hospital San José

Desató el juicio público: Contraloría destapa extremas irregularidades en el Hospital San José

¿No será mucho? Impuestos se quedan con casi la mitad de premio de Alcaraz en Australian Open
¿La derecha divida? José Antonio Kast recibe presiones de la UDI para rechazar postulación de Bachelet a la ONU

¿La derecha divida? José Antonio Kast recibe presiones de la UDI para rechazar postulación de Bachelet a la ONU
La tajante decisión de Javier Correa sobre su futuro en Colo Colo

¡ATENCIÓN Y CUIDADO ALBOS! Equipo grande de sudamérica vendría por Javier Correa
“Todo lo demás lo perdí”: El devastador relato de vecinos de Maipú tras históricas inundaciones

“Todo lo demás lo perdí”: El devastador relato de vecinos de Maipú tras históricas inundaciones

¡Una gran noticia! La Copa de La Liga podría ser vista a través de la televisión abierta
Chile juega ante Luxemburgo por Copa Davis

¿Se podrá ver por TV Abierta? El canal para ver a Chile en la Copa Davis ante Serbia