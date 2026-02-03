El cigarro más caro de su vida: La contundente sanción que recibió turista israelí por fumar en Torres del Paine

El 14 de enero, en pleno corazón del Parque Nacional Torres del Paine, un turista israelí fue sorprendido encendiendo un cigarrillo. Ahora, deberá desembolsar una considerable suma de dinero como consecuencia por la infracción.

Dentro del Parque Nacional, las reglas son claras y estrictas: nada de cigarrillos, fogatas ni aparatos que generen calor. Conaf ha establecido estas medidas para proteger el entorno, y quien las ignore se expone a multas de hasta $2.000.000 o a enfrentar hasta tres años tras las rejas.

Tras lo ocurrido, la Fiscalía determinó que el turista israelí debía aportar $1 millón a una compañía de Bomberos de la región. Como sanción complementaria, se le impuso la prohibición de ingresar al territorio nacional por un año.

Al respecto, la fiscal Paula Hott declaró: "Él ya había sido formalizado semanas previas por el uso indebido de fuego en estas zonas protegidas del parque, y para el lunes estaba fijada una audiencia de salida alternativa para darle término a la causa".

Asimismo, informó que el Ministerio Público buscó "proponer ciertas condiciones" que permitieran retribuir el delito. "Lo que se pidió fue instar al imputado a que pagara una donación a Bomberos de Última Esperanza", detalló.

"El pago, en el caso de él, es de un millón de pesos y, además, se le fijó la prohibición de volver a ingresar al país. Es por el plazo de un año y el pago debería efectuarse el día de hoy (ayer lunes)", concluyó Hott.

