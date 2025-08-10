"Los discretos de la frontera": Detienen a banda criminal que traficaba personas desde Chile a Perú

La mañana del domingo, en conversación con Meganoticias, la periodista peruana Cintya Malpartida entregó detalles sobre el operativo que permitió desmantelar la banda criminal “Los discretos de la frontera”. Esta organización se dedicaba al tráfico de migrantes desde Chile hacia Perú.

La comunicadora afirmó que dentro de los migrantes retenidos en Tacna había ciudadanos venezolanos, ecuatorianos y colombianos, "quienes habían sido trasladados por 'coyotes' a través de la frontera", específicamente en el sector del Paso Victoria del hito 13 de la frontera.

"La policía peruana tuvo conocimiento de que se estaba movilizando este importante grupo de personas, estamos hablando de seis peruanos que liderarían esta banda criminal, la llamada 'Los discretos de la frontera'", a quienes capturaron en la mencionada zona.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Sin mayores antecedentes oficiales desde Perú, la periodista indicó: "lo único que se sabe es que esta era una actividad que ya ellos venían realizando con regularidad. Inteligencia de la policía peruana venía siguiéndole los pasos y por eso es que logra dar este golpe".

Los seis "coyotes" (de nacionalidad peruana) y presuntos líderes de la banda criminal, fueron imputados por el "presunto delito contra la seguridad pública, contra el orden migratorio, tráfico de migrantes y además se han incautado cuatro vehículos con los que estaban trasladando a estos sujetos".

"Si bien no se ha detenido a ciudadanos chilenos, no se descarta que, evidentemente, en el tránsito desde Chile hacia la frontera y su paso por Perú, hayan estado implicados también delincuentes de nacionalidad chilena", dijo Malpartida al citado medio sobre las implicancias que este megaoperativo podría tener en nuestro país.

Delito de tráfico de personas

Si bien no hay detalles exactos de las operaciones de "Los discretos de la frontera", la periodista explicó que "lo que suele ocurrir con este tipo de organizaciones criminales, es que efectivamente los traen (a los migrantes) desde ciudades importantes como son Santiago de Chile, cruzan Perú y continúan en su camino a diversas partes del territorio peruano".

"Acá en Perú hay mucha trata de personas, en el caso de mujeres, con fines sexuales. El llamado 'Tren de Aragua' incluso ha cometido importantes crímenes acá en la capital, relacionados a mujeres por trata de personas, trata de blancas, pero también de personas que son trasladadas para servir en delitos o en actividades ilícitas como es la minería ilegal", sentenció Malpartida.