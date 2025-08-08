¡Hay 4 extranjeros detenidos! El dramático secuestro de empresario Rodrigo Cantergiani en Quilicura

empresario

Rodrigo Cantergiani, empresario de trayectoria y descendiente de Valentín Cantergiani —ambos dirigentes emblemáticos de Audax Italiano— fue víctima de un secuestro este jueves por la tarde, cuando se encontraba en las inmediaciones de su compañía en Quilicura.

Luego de varias horas de tensión y búsqueda, el caso tuvo un desenlace positivo: Cantergiani fue liberado en Puente Alto durante la madrugada del viernes. Además, fue hallado en buen estado de salud y sin signos de violencia.

De acuerdo con la información disponible, los autores del secuestro habrían exigido un monto cercano a los $300 millones de pesos como condición para liberar al empresario.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce si se efectuó algún tipo de pago por parte de su familia. Las circunstancias exactas en torno a su liberación aún no han sido esclarecidas, y las autoridades no han entregado detalles adicionales sobre el operativo.

Detuvieron a 4 sospechosos 

En el marco de las indagatorias, Carabineros concretó la detención de cuatro personas extranjeras: dos mujeres y un hombre venezolanos, además de un ciudadano colombiano. Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones del OS9 que, en conjunto con la Fiscalía ECOH, encabezan las diligencias destinadas a esclarecer el caso. 

Hasta ahora, no se ha revelado la identidad de los detenidos ni se ha confirmado si mantienen vínculos con organizaciones criminales. Las autoridades siguen analizando los antecedentes para determinar si el secuestro del empresario corresponde a un hecho aislado o si está relacionado con una red delictiva de mayor alcance.

