¡Destapó grave denuncia! Ale Valle reaccionó furia a polémicos dichos de Dra. Cordero sobre bolivianos

Ale Valle, periodista y concejala de Ñuñoa, se sumó con todo a las críticas que llegaron desde Bolivia frente a las recientes declaraciones de la diputada María Luisa Cordero, las cuales generaron controversia.

La polémica se originó durante una sesión de la Cámara de Diputados, instancia en la que la legisladora cuestionó a un candidato presidencial boliviano que relacionó a Carabineros con el tráfico de vehículos robados en Chile.

“Sin ánimo de ser denostadora. Estoy haciendo una descripción de la fisiología del cerebro de los bolivianos”, partió diciendo la parlamentaria. Luego afirmó que, “los bolivianos nacieron en el altiplano, por lo tanto, tienen disminución del oxígeno cerebral”, atribuyéndoles una “encefalopatía hipóxica” y tildándolos de “tontorrones”.

Enterada de esas declaraciones, la concejala de Ñuñoa reaccionó sin filtros y, en el programa La Voz de los que sobran, lanzó duras críticas contra la doctora. “¡Por favor, señora! Esta señora se cree psiquiatra. Ella está hablando de todas las personas que nacen en el altiplano, por lo que podríamos sumar, no sé, a quienes viven en San Pedro de Atacama, a varios chilenos que viven en el altiplano”, sentenció Ale Valle.

“Me parece de una falta de respeto... esto es absurdo, es ridículo y lo más grave de todo es que, esta señora, anda haciendo regalitos en los clubes de personas mayores de todas las comunas donde es candidata nuevamente, antes de que parta la campaña”, reveló.

“Además regalando cajas de mercadería, porque eso es lo que está haciendo y me lo han denunciado muchos vecinos, y dice una cosa como esto. Lo encuentro tremendo, lo encuentro prácticamente nazi”, descargó la periodista.