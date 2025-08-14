Gendarmería en la mira: Destapan nuevo e insólito caso de liberación errónea de preso

Por un error administrativo de gran magnitud dentro de Gendarmería, Giovanny Lillo Maltés —acusado de estafa— fue liberado. Todo mientras pesaba sobre él una orden judicial que ordenaba su prisión preventiva.

La situación salió a la luz el 13 de julio, cuando Juana Mardones, encargada de la Unidad de Sala del Juzgado de Garantía de Los Lagos, intentó coordinar con el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco la participación de Giovanny Lillo en una audiencia de procedimiento simplificado. La respuesta fue desconcertante: no había rastro del imputado en los registros de esa cárcel ni en ningún otro penal del país.

De acuerdo con los registros judiciales, Lillo fue acusado en 2021 por intentar adquirir una camioneta usando un depósito bancario falso por cerca de 10 millones de pesos. Luego de permanecer prófugo durante años, fue capturado el 12 de julio en la ciudad de Temuco. El tribunal instruyó su traslado inmediato a un recinto penitenciario y ordenó que asistiera a la audiencia desde prisión, mediante videollamada.

No obstante, al analizar las grabaciones del Juzgado de Garantía de Temuco, se descubrió que un funcionario de Gendarmería le permitió salir libre el día anterior, sin justificación aparente. Como resultado de este insólito hecho, Lillo asistió a la audiencia desde su casa.

Según fuentes consultadas por BioBioChile, dos funcionarios de Gendarmería fueron suspendidos de sus labores mientras se lleva a cabo una investigación interna. En paralelo, el juez de garantía de Los Lagos, Andrés Riveros, exigió a la dirección del centro penitenciario de Temuco un informe oficial que precise si la orden de ingreso fue efectivamente recibida y explique las razones por las cuales no se cumplió.

Hasta el momento, Gendarmería no ha emitido declaraciones oficiales respecto al caso. Este episodio se suma a una preocupante seguidilla de liberaciones irregulares ocurridas en el país en los últimos meses. Uno de los casos más notorios fue el del presunto sicario vinculado al asesinato del llamado “Rey de Meiggs” en Santiago.