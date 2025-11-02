Destapan una larga recuperación para Alexis Sánchez tras su lesión en el Sevilla: "No volverá hasta..."

Si bien el inicio de la aventura de Alexis Sánchez en el Sevilla había arrancado de manera inmejorable, al punto que el chileno ya se había alzado como una de las figuras del equipo, lo cierto es que las lesiones nuevamente le juegan una mala pasada, y es que ahora se conoció la lejana fecha en que volvería a las canchas.

Como bien es sabido, el tocopillano sufrió un problema físico en el partido ante la Real Sociedad a finales de octubre, y los exámenes médicos arrojaron que se trataba de una lesión en el bíceps femoral, marginándolo obligadamente del campo donde ya se ha perdido dos encuentros, como la goleada que sufrieron sus compañeros ayer a manos del Atlético Madrid.

Sin embargo, todo parece indicar que no veremos al 'Niño Maravilla' con la camiseta blanquirroja por un buen rato, pues según indican ahora desde la prensa de España, el goleador histórico de la Selección Chilena deberá someterse a una extensa recuperación, convirtiéndose así en la peor de las bajas para los dirigidos de Matías Almeyda.

Fue el medio Estadio Deportivo el que repasó en profundidad la situación del delantero de 36 años, que si bien ya se había perdido dos compromisos, esto no sería nada en comparación a lo que le espera para este mes: "No volverá antes de diciembre", afirmó dicho portal en su reporte sobre la estrella del Sevilla.

¿Qué partidos se perderá Alexis?

Con este negativo panorama, serían tres los partidos que se perdería Alexis Sánchez a lo largo de este mes de noviembre, todos por La Liga española: Osasuna (local), Espanyol (visita), y el tan esperado derbi contra el Real Betis de Manuel Pellegrini (local), y estaría volviendo recién para la visita al Valencia (7 de diciembre).

