“Te voy a matar, mara…”: Destapan fuerte denuncia de VIF de diputado electo del Partido Nacional Libertario

Por: Catalina Martínez

Recientemente se reveló que Erich Grohs Marín —el recién electo diputado del Partido Nacional Libertario por el distrito 5 en Coquimbo— carga con una grave denuncia por violencia intrafamiliar (VIF).

De acuerdo con lo consignado por The Clinic, en diciembre de 2023 el recién nombrado parlamentario habría protagonizado una violenta agresión contra quién entonces sería su pareja.

Los documentos del caso indican que la discusión entre Grohs y su pareja se desarrolló dentro del auto y frente a su hijo. Cuando él notó que ella estaba grabando lo que ocurría, habría estallado en furia.

Hueona mala, te voy a matar maraca conchetumare, no podi grabar estos audios, ya que me vas a cagar mi carrera política”, le habría dicho Grohs a la mujer, según consta en el registro al que accedió la Fiscalía.

Según el relato, él frenó el auto, se acercó a su pareja para tratar de quitarle el teléfono y, al no poder hacerlo, le habría dado “golpes de puño en las piernas de la víctima”, todo mientras ella tenía a su hijo en brazos. Unos días después, se llevó el celular de la mujer y huyó en un intento de borrar cualquier registro que pudiera incriminarlo.

¿Qué pasó con la acusación? 

Tras constatar sus lesiones, la mujer llevó el caso a tribunales. Con el tiempo, a mediados de 2024, ambas partes accedieron a un procedimiento simplificado, que concluyó que Grohs debía mantenerse lejos de ella durante un año.

Luego de cumplirse el periodo de la medida cautelar, la causa fue cerrada en mayo de 2025 con un sobreseimiento. Desde el partido de Johannes Kaiser señalaron que Grohs “declaró su completa inocencia”, que la denunciante “se retractó” y que el candidato resultó finalmente “absuelto”.

Sin embargo, según lo informado por La Cuarta, en los registros del Poder Judicial no existe constancia de retractación de la denuncia ni de una absolución del electo diputado. Lo único verificado es el sobreseimiento emitido en el marco de un procedimiento abreviado.

