"Lo tiene medio tostado": Destapan enojo de Jorge Almirón por inaudito problema en Colo Colo

Colo Colo tiene todo listo para arrancar su participación en la segunda rueda del Campeonato Nacional, donde este domingo deberá medirse ante Unión Española por la fecha 16. Sin embargo, una increíble situación parece tener bastante molesto al técnico Jorge Almirón, la cual tiene conexión directa con este mercado de pases.

Así es, el estratega albo no estaría nada conforme con el trabajo realizado por la dirigencia, pues tan solo se concretó una contratación tras una extensa ronda de nombres que fueron vinculados al Cacique, y claro ejemplo de lo que fue esta temporada de traspasos es Mauricio Isla, quien aún no decide si se sumará al 'popular'.

Quien analizó este hecho fue Juan Cristóbal Guarello, periodista que acusa que si el experimentado lateral de la Selección Chilena no ha arribado al Estadio Monumental, es porque no tiene como prioridad jugar con los albos: "Yo creo que Isla no quiere venir a Colo Colo. Está esperando a ver si sale algo mejor".

"Si viene a Colo Colo la presión es distinta. Hacen estas cosas para ver si sale algo mejor, así ha funcionado siempre", agregó el reconocido comunicador en Deportes en Agricultura, enfatizando nuevamente en que si el 'huaso' estuviera convencido, ya estaría todo resuelto: "Si quisiera, ya hubiese dicho que sí".

Sin embargo, el culebrón con Isla no le quita el sueño a Almirón, pues, según Guarello, el entrenador de Colo Colo no termina de comprender lo ocurrido con Javier Correa, primer y único refuerzo para el segundo semestre que aún no debuta por su inaudita lesión tras llegar al club: "Tema complicado para Almirón es Correa". "Lo debe tener medio tostado", remató el periodista.

