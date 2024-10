Destapan como hizo Monsalve para pedir que PDI revisara cámaras de hotel al que entró con mujer que lo denunció

El panorama se complica cada vez más para el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, Todo tras haber sido acusado por una colega de su equipo por supuestos delitos de abuso y violación. Cabe recordar, que los hechos habrían ocurrido el pasado domingo 22 de septiembre al interior del Hotel Panamericano de Santiago.

El fiscal Xavier Armendáriz, de la Fiscalía Centro Norte, está a cargo de las investigaciones tras la denuncia presentada por la mujer el pasado lunes. En este contexto, han surgido nuevos detalles del caso. El presidente Gabriel Boric confirmó que Manuel Monsalve revisó las cámaras de seguridad del recinto mientras aún ocupaba su puesto gubernamental.

En medio de un extenso punto de prensa en la comuna de Lampa, que también generó polémica, el jefe de Estado se refirió al tema. “El subsecretario me indicó que él había revisado la cámaras del hotel para saber qué es lo que había pasado. No sé nada sobre obstrucción a la justicia. No tengo información sobre ese tema, salvo lo que él me dijo y que vio que había llegado con esta persona al hotel”, reconoció el mandatario.

Esta declaración es sumamente grave. Según reportó La Tercera, el Ministerio Público ya tenía conocimiento de los hechos, lo que ha llevado a que el exparlamentario sea investigado no solo por el presunto delito de violación, sino también por posible obstrucción a la justicia e infracción de la Ley de Inteligencia.

¿Cómo operó Monsalve?

Por otro lado, el citado medio reveló detalles sobre cómo actuó Monsalve. De acuerdo a esta versión, utilizando su influencia sobre la PDI, solicitó a miembros de la Unidad de Inteligencia de la policía civil que acudieran al Hotel Panamericano para revisar las grabaciones de seguridad. Esto habría sucedido porque, según fuentes consultadas, la ex autoridad "no recordaba lo ocurrido" el domingo 22 de septiembre, tras una cena que compartió con la denunciante.

La situación salió a la luz cuando personal de la PDI llegó al hotel céntrico el pasado martes para revisar las grabaciones. En ese momento, se les comunicó que ya había estado en el lugar personal policial y que las cintas ya no se encontraban allí.