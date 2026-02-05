¡Tenía tan solo 19 años! La emotiva despedida a joven auxiliar fallecido en brutal accidente en Pitrufquén

Durante la madrugada de este miércoles, un trágico accidente de tránsito en la Ruta 5 Sur, a la altura de la comuna de Pitrufquén, terminó con la vida de un joven de 19 años, quien fue identificado como Gastón Adrián Cantero Valenzuela.

Cantero se desempeñaba como auxiliar en la empresa Turbus y, durante la jornada de ayer, cumplía funciones en un viaje que se inició en la ciudad de Puerto Montt y que tenía como destino final Viña del Mar.

Oriundo de la comuna de Victoria, en la región de La Araucanía, Gastón cursó sus estudios en el Complejo Educacional Victoria, comunidad que lo despidió con un emotivo mensaje en redes sociales tras conocerse su fallecimiento.

"Nos inunda la tristeza al tener que despedir a quien fuera nuestro exalumno. Demasiado joven para partir, muchos sueños por realizar. Desde aquí te despedimos, Gastón", escribieron desde la institución, según recogió CHV Noticias.

"Esperando que Dios te dé el descanso eterno, además de la paz y consuelo en este momento a tu familia. Hoy abrazamos tu vida y nos sentimos agradecidos por haber compartido contigo el capítulo de tu vida escolar", agregaron en las redes sociales del centro educacional.

¿Qué provocó el accidente?

El accidente de tránsito fue protagonizado por un bus de transporte de pasajeros y un camión de alto tonelaje. Este último se encontraba detenido en la autopista al momento del impacto, cumpliendo con todas las normativas de tránsito, según informó la Fiscalía.

Fue así como el bus terminó colisionando con el camión de alto tonelaje, impactándolo en su parte posterior a la altura del kilómetro 701 de la Ruta 5 Sur en Pitrufquén. La violencia del choque dejó a más de 40 personas con lesiones de diversa consideración.

Al respecto, la fiscal jefe de la zona, Magna Gómez, señaló: “Preliminarmente, con la información que tenemos hasta el minuto, el camión habría estado bien estacionado y con la debida señalización, por lo cual la responsabilidad del cuasidelito sería imputable al conductor del bus”.

