"Un tramposo del fútbol": Desde la U barren el piso con Jorge Almirón tras nuevas burlas por acudir al TAS

Tremenda polémica la que se desató en torno a Jorge Almirón, quien aprovechó una entrevista en Colo Colo para burlarse una vez más de la denuncia de Universidad de Chile por presunto desacato del DT en el torneo pasado, y ahora fue Héctor Tito Awad, reconocido periodista e hincha de la U, quien le respondió sin filtro.

"Se intentó ensuciar por lo de que yo estuve en la cabina y di indicaciones, como si fuera mágico que el equipo ganó. Intentaron deslucirlo, poner nervioso, fueron al TAS como 16 veces y les fue mal", fueron los dichos del estratega en el Podcast Centenario, y como era de esperarse, desde la otra vereda se acabó la paciencia.

En diálogo con Bolavip, Awad criticó duramente al entrenador, acusando que solo busca pantalla: "Me importa un huevo lo que opine Almirón. Siempre trata de buscar noticias, estar en la prensa con cosas que no son importantes para un técnico, que es jugar bien al fútbol o ganar en buena ley y no con trampas".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

En esa línea, el comunicador expuso la brecha que existe entre el argentino y Gustavo Álvarez, técnico de la U: "Es contrario a Álvarez, quien trata de dignificar la profesión". "Lo digo con todas sus letras, Almirón es un tramposo del fútbol. Es él quien está preocupado de nosotros, yo no estoy preocupado de él", disparó.

"Se hizo una ley en base a la trampa que hizo, eso está probado. No significa que por eso fue campeón, pero insisto, siempre alega, se sale del rectángulo, en fin. Para mí, es un zorro viejo en el fútbol, pero sin conocerlo, como persona vale muy poco", finaliza Tito Awad, quien claramente no aguanta más a Jorge Almirón.

Te puede interesar: "No me burlé": Jorge Almirón se hace el loco tras nuevos dichos contra la U y su denuncia a Colo Colo