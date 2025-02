"No me burlé": Jorge Almirón se hace el loco tras nuevos dichos contra la U y su denuncia a Colo Colo

Luego de la polémica que se ha generado en torno a los nuevos dichos de Jorge Almirón contra Universidad de Chile en el Podcast Centenario, donde ironizó una vez más con la fallida denuncia a Colo Colo que llegó hasta el TAS, el técnico salió al paso de las críticas y negó tajantemente haberse burlado de los azules.

Fue en conferencia de prensa que al argentino se le consultó por estos dimes y diretes con la U, donde en un principio, intentó hacerse el desentendido: "Ya ni me acuerdo qué dije. Hablé tantas cosas, no me acuerdo. Ya pasó eso, hace mucho, pasó hace un montón. Lo que digo acá a mí se me olvida, no lo veo más".

"Creo que algo hablé de eso, no me acuerdo bien, pero ya son cosas del pasado, ya superado y ya está. Estamos en otro campeonato, en otro momento, estoy preocupado en el partido que sigue, queremos seguir ahí en la buena racha", expuso, pero ante la insistencia de un reportero, aclaró sus controversiales palabras en el podcast.

"No me burlé de la U, no es lo mismo. Le tengo un gran respeto, es un equipo muy grande, nosotros somos contrincantes, el país se divide de alguna manera, Colo Colo es el más grande y después lo sigue la U. Yo respeto muchísimo a la gente, a la institución, a los jugadores y al técnico", profundizó el entrenador.

Y para finalizar, aseguró que sus dichos fueron por José Ramón Correa, abogado de Azul Azul: "Yo hablé de una ironía, de que si yo quiero que me defienda alguien, no voy a contratar a ese abogado. Eso fue lo que dije, puntual al abogado, no lo dije a la institución. Si quiero ganar un caso, no lo voy a contratar. Es eso, ya está".

