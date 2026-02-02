La federación ratificó finalmente al estratega nacional tras la abrupta salida del técnico Ricardo Gareca. Los desafíos de Nicolás Córdova con La Roja en 2026 y su impacto en la Copa América comienzan ahora. El ambiente deportivo nacional siente la presión por ver un equipo competitivo en la cancha nuevamente. Muchos hinchas revisan las cuotas en tonybet chile para medir las opciones reales del plantel este año.

Pablo Milad decidió darle continuidad al técnico que tomó el mando durante la crisis de resultados anterior. Su confirmación busca calmar las aguas luego del duro golpe de quedar fuera del último mundial. El entrenador asume la responsabilidad de liderar un recambio generacional que la gente exige hace mucho tiempo.

El rastro del pasado en Europa

Nicolás Córdova forjó su carácter táctico durante muchos años de carrera en el exigente fútbol italiano. Los desafíos de Nicolás Córdova con La Roja en 2026 y su impacto en Copa América nacen ahí. El DT lideró procesos en categorías menores antes de saltar a la selección adulta de forma definitiva. De hecho enfrentó cuestionamientos por el rendimiento mostrado en el pasado Mundial Sub-20 de 2025.

Aún así mantiene la confianza del presidente de la ANFP por su rigurosa metodología de trabajo diario. Él implementó microciclos constantes para evaluar físicamente a las promesas de todos los clubes de nuestra liga. Sus evaluaciones conjuntas pretenden elevar el nivel de los juveniles que subirán al primer equipo muy pronto.

Los exámenes en canchas lejanas

La gira internacional de marzo representa la primera gran prueba para el nuevo cuerpo técnico nacional. Los desafíos de Nicolás Córdova con La Roja en 2026 y su impacto en Copa América pasan por Oceanía. Chile enfrentará a Nueva Zelanda en un duelo que servirá para probar variantes tácticas muy frescas.

El seleccionador debe integrar rápidamente a los juveniles con los pocos referentes que aún permanecen vigentes. Parece que la competitividad del grupo dependerá exclusivamente de la intensidad física mostrada en cada entrenamiento.

Además los rivales de la FIFA Series vienen con el ritmo de haber clasificado a la cita mundialista. El equipo nacional necesita recuperar la confianza perdida tras la estrepitosa caída frente a Bolivia hace meses.

El recambio frente a los gigantes

Un planteamiento dinámico sin los nombres históricos configura este nuevo ciclo deportivo para nuestra querida selección chilena. La salida definitiva de la Generación Dorada parece una decisión tomada por el joven estratega nacional. Más bien prefiere la intensidad física de los nuevos talentos sobre la experiencia de los antiguos cracks.

Debido a esto busca una unión rápida entre los futbolistas promocionados desde las categorías inferiores recientemente. Brasil y Colombia aparecen como los grandes obstáculos en el grupo de la próxima competencia continental.

El riesgo de cometer fallos por inexperiencia preocupa seriamente a los especialistas del medio local hoy. La falta de liderazgo en torneos cortos podría pasar una cuenta muy cara en tierras ecuatorianas.

La gestión de las expectativas internas

El entorno del fútbol nacional exige triunfos inmediatos pese a estar en una etapa de cambios profundos. Milad respalda al entrenador aunque existan tensiones latentes por su gestión previa con los más jóvenes. Por lo tanto la estabilidad del proyecto depende mucho de la imagen mostrada durante los amistosos previos.

La prensa local seguirá cada movimiento táctico con una lupa muy afilada durante los próximos meses. Claro está que la paciencia de la galería suele agotarse tras un par de resultados negativos.

Se necesita una autocrítica profunda para evitar caer en los vicios que sepultaron el proceso anterior. El jefe técnico quiere que los clubes locales asuman una mayor responsabilidad en la formación de futbolistas.

El reloj corre en Juan Pinto Durán

La planificación logística será fundamental para competir de igual a igual contra las potencias del continente sudamericano. El staff técnico trabaja horas extras para analizar detalladamente a cada oponente del Grupo B actualmente. Se deben definir los veintitrés jugadores estables antes de que termine el mes de abril próximo.

La salida de Gareca permitió realizar microciclos mixtos entre adultos y jugadores de la categoría Sub-20. Sin embargo la transición divide el foco entre la preparación competitiva y la experimentación con caras nuevas.

Si no aparecen resultados positivos ante Nueva Zelanda la presión por un técnico permanente crecerá muchísimo. El tiempo para afinar la cohesión del plantel es escaso antes del viaje a Ecuador.



Cabo Verde será el primer rival el veintisiete de marzo en la FIFA Series.

Finlandia aparece como el último examen internacional durante el mes de abril.

Estados Unidos asoma como el ensayo final de preparación antes del viaje.

Ecuador recibirá a la delegación chilena para la competencia oficial en junio.

La brújula hacia el futuro

El horizonte real de este cuerpo técnico apunta directamente hacia la clasificación para el Mundial del 2030. La dirigencia prefiere mantener el rumbo actual sin importar las críticas feroces de los hinchas más inmediatistas.

Más bien pretenden establecer una base sólida de jugadores que no superen los veinticinco años de edad. La transición hacia un nuevo estilo de juego requiere mucho sacrificio físico por parte de los convocados. El camino será pedregoso pero resulta necesario para volver a los primeros planos del fútbol internacional.

Chile necesita encontrar una identidad clara en las canchas de todo el continente durante este nuevo año. Los microciclos en el complejo deportivo de Quilín serán la clave para detectar el recambio necesario.