Denisse Campos reaparece y sorprende con candidatura política

Denisse Campos Lathrop reapareció en redes sociales y el ojo público, luego de años fuera de los medios. La exmodelo sorprendió anunciando su ingreso al mundo de la política, postulándose como candidata a concejala por la comuna de Valparaíso, como independiente en un cupo del partido Renovación Nacional (RN).

Denisse se encuentra actualmente dedicada al rubro inmobiliario como broker y aseguró en su candidatura que siempre ha estado interesada por el tema social y quiere ser un aporte para Valparaíso. Así mimos criticó la gestión del alcalde de la comuna Jorge Sharp y declaró que ella tiene “un valor especial” que entregarle a la zona puerto.

¿Qué dijo Denisse Campos sobre su candidatura?

En conversación con La Cuarta, campos declaró que ha visto “una debacle” en la comuna Puerto y lanzó una dura crítica a la actual administración. “Ya llevo un tiempo residiendo en Valparaíso y he visto la debacle en la que se encuentra la comuna, un alcalde conocido solo por redes sociales y un concejo que hasta hace poco, a todo le decía que sí al alcalde. Eso me motivó en tomar este desafío y poder aportar”, añadió.

“Valparaíso es una ciudad en un estado deplorable, pero a la vez, es una ciudad con una riqueza ilimitada, no solo por lo patrimonial sino que también por su gente. Siento que Chile está en deuda con Valparaíso” dijo para luego explicar su cercanía con RN. “No representa los extremos que le ha hecho tan mal a la política Chilena” señaló.

Bajo esta misma línea contó “sentir una profunda admiración por el legado del presidente Sebastián Piñera” y concluyó. “Llevo más de 20 años dedicada a mis emprendimientos personales y las oportunidades que me ha entregado la vida las he aprovechado. Cada persona es resultado de una historia y parte de mi historia está relacionada con el mundo de las comunicaciones. Fue una etapa que ocurrió hace más de 20 años y no renegaré de ella" cerró para el citado medio.

