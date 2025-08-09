¡Salió a dar explicaciones! Delegada presidencial protagonizó “ofensivo” momento en video viral

delegada presidencial de la Provincia del Tamarugal

Camila Castillo, delegada presidencial de la Provincia del Tamarugal, se vio envuelta en tremenda polémica tras difundirse un video en redes sociales. En el registro, se le escucha pronunciar un supuesto garabato al hablar sobre una festividad típica de la zona.

Durante la mañana del viernes, en el poblado de Tarapacá (comuna de Huara), se celebraba la tradicional Fiesta de San Lorenzo. En ese contexto, un medio local —RTC Televisión— que cubría el evento en múltiples plataformas, entrevistó a la autoridad presente.

Justo cuando se refería a las medidas de seguridad adoptadas para la actividad, se le escuchó decir: “Porque esa es nuestra tarea, que esta (¿hueá?) sea una fiesta ordenada y segura".

El momento se viralizó en redes sociales, generando críticas por considerarse una falta de respeto hacia la celebración. Entre los comentarios, destacó el del diputado Cristián Araya, del Partido Republicano, quien lanzó una frase sarcástica: "Representante a la altura del gobierno".

Delegada salió al paso tras críticas

Al enterarse de la polémica, Camila Castillo —abogada y miembro del Frente Amplio— decidió grabar un nuevo video para aclarar lo sucedido. En su mensaje, rechazó haber calificado la festividad como “hueá” y aseguró que todo se debió a una falla en el audio.

“Hay un problema en las telecomunicaciones que es evidente en el pueblo, por todos conocido. Entonces, justo se pega la imagen y lamentablemente se entiende que señalé palabras que no corresponden, por supuesto, como autoridad pública, en una declaración pública. Y menos referirse de esa forma a una festividad”, afirmó Castillo. 

“Quiero aclarar eso. De forma muy malintencionada algunos han estado difundiendo esto, perdiendo el foco de la importancia de la fiesta y del trabajo que realiza el Gobierno”, detalló la delegada presidencial.

