¡Directo desde Europa! El delantero que suena fuerte para sumarse a las filas de Colo Colo

Luego de su arrolladora caída en pleno inicio de la Liga de Primera frente a Deportes Limache, los cuestionamientos cayeron sobre Colo Colo. Bajo ese contexto, la conformación de su plantel se convirtió en el principal blanco de las dudas.

Ese golpe inicial llevó a la dirigencia del club a replantearse el mercado de pases, concluyendo que todavía era necesario incorporar nombres. Ni siquiera el triunfo trabajado frente a Everton en la segunda jornada logró revertir esa postura, por lo que el Blanco y Negro decidió reactivar las gestiones por nuevos jugadores.

Un urgente refuerzo de la ofensiva

Colo Colo apunta a sumar un extremo por la banda derecha luego de perder alternativas en ese sector, tras la partida de Cristián Zavala rumbo a Coquimbo Unido y los problemas físicos que han marginado a Marcos Bolados. Así, desde el entorno albo aseguran que el arribo de un nuevo refuerzo ya estaría encaminado.

Aunque han circulado distintos candidatos para ocupar la banda derecha en el Cacique, fue Marcelo González, reportero de Mega, quien reveló que Fernando Ortiz ya tendría un trato avanzado con el jugador que solicitó expresamente.

Así, el nuevo As que llegaría directamente desde las filas del OFI de Creta al Albo, es el argentino Thiago Nuss. Al parecer, abrió la puerta a un retorno del fútbol europeo al continente sudamericano luego de escuchar la propuesta del conjunto albo.

¿Quién es Thiago Nuss?

Con 25 años y perfil natural por la derecha, el trasandino arriba con continuidad futbolística tras disputar 23 encuentros en la liga griega, donde registró un balance de siete tantos convertidos y dos habilitaciones para sus compañeros.

Y no solo eso, pues Thiago Nuss ya había amasado su trayectoria en varios clubes del medio argentino, defendiendo las camisetas de Deportivo Español, Atlético Rafaela, Central Córdoba y Argentinos Juniors, antes de su etapa en el fútbol europeo.

