La nueva movida judicial de la defensa de Ángela Vivanco que podría sacarla de la cárcel

Una nueva etapa comienza a tomar forma en el presente judicial de Ángela Vivanco. Y es que, durante la jornada de este viernes, la justicia declaró admisible el recurso de apelación presentado por su defensa, una acción que busca revertir la prisión preventiva que hoy cumple en el marco de la denominada “trama bielorrusa”.

Con eso en curso, resta que la Corte de Apelaciones de Santiago vea el fondo de la solicitud durante la próxima semana, por lo que en los siguientes días se debería definir una nueva fecha y horario para la audiencia.

La resolución surgió luego de que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dictara prisión preventiva contra la exjueza, imputada por cohecho y lavado de activos.

Recordemos que, de acuerdo con la Fiscalía, Vivanco habría recibido alrededor de 115 millones de pesos para dictar un fallo favorable al consorcio Belaz Movitec en su conflicto con Codelco, lo que terminó costándole a la estatal más de 17 mil millones de pesos.

En la sala del tribunal, la Fiscalía fue categórica. Sostuvo que la imputada no podía permanecer en libertad, no solo por la reiteración de los delitos que se le atribuyen, sino también porque su situación podía poner en riesgo diligencias clave de la investigación. El juez Cristian Sánchez recogió esos argumentos y resolvió enviarla a prisión preventiva.

La jugada de la defensa de Ángela Vivanco

Ante dicha resolución, la defensa de la exministra respondió con dureza. El abogado Jorge Valladares afirmó que la resolución carece de los fundamentos necesarios para privar de libertad a su representada y apuntó al impacto del caso en los medios. Además, sostuvo que Vivanco nunca tuvo conocimiento de los negocios de su pareja, Gonzalo Migueles, y que, a su juicio, no existía razón para inhabilitarse de la causa.

Por su parte, la organización de trabajadores judiciales, parte querellante en la causa, señaló que respetarán el derecho a la defensa y a la revisión en segunda instancia, pese a las críticas formuladas al actuar previo de la exmagistrada.

Desde el 25 de enero, Ángela Vivanco permanece recluida en un módulo especial de la cárcel de San Joaquín. Allí espera una nueva definición judicial: la próxima semana, la Corte tendrá en sus manos la decisión de mantener la prisión preventiva o dejarla sin efecto.

