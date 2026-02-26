La radical medida judicial contra Gyvens Laguerre por vínculo con homicidio por sicariato

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Daniel Jadue ante la justicia: Revisarán sus cautelares tras prolongado encierro por caso “Farmacias Populares”

Daniel Jadue ante la justicia: Revisarán sus cautelares tras prolongado encierro por caso “Farmacias Populares”
¡Finalmente lo capturaron! Sujeto acusado de abuso sexual contra una menor se mantuvo oculto dos años gracias a su familia

¡Finalmente lo capturaron! Sujeto acusado de abuso sexual contra una menor se mantuvo oculto dos años gracias a su familia
La Liga de Primera se podrá ver por Canal 13.

¡Sorpresa total! Criticado jugador de Universidad de Chile puede ser titular en Superclásico
¡Junto a la pequeña Violeta! El tierno dibujo que emocionó al presidente Boric y conmovió a sus seguidores

¡Junto a la pequeña Violeta! El tierno dibujo que emocionó al presidente Boric y conmovió a sus seguidores

¿Qué hará si convierte? Juan Martín Lucero responde si celebrará ante Colo Colo
Fernando Ortiz recibe críticas en colo colo.

¡Se vienen cositas! La novedad en formación que prepara Colo Colo para el Superclásico
La desafiante respuesta de Francisco Meneghini mientras piden su salida de Universidad de Chile

¿Será necesaria? La cláusula que puede apurar la salida de Meneghini de Universidad de Chile
“Los presidentes pasan, los pueblos quedan”: El contundente llamado del presidente Boric a semanas del cambio de Gobierno

“Los presidentes pasan, los pueblos quedan”: El contundente llamado del presidente Boric a semanas del cambio de Gobierno
Hincha de O'Higgins es detenido en Brasil por actos racistas frente al Bahía en Libertadores

VIDEO | Hincha de O'Higgins es detenido en Brasil por actos racistas frente al Bahía en Libertadores

¿Habrá duelo de chilenos? Los partidos de octavos de los nacionales en el Chile Open

Gyvens Laguerre se ha mantenido bajo el escrutinio público tras ser detenido por su presunto vínculo con un brutal caso de sicariato. Ahora, el ex Reggaeton Boy enfrentó a la justicia, quedando bajo la medida cautelar de prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación. 

Recordemos que el intérprete quedó bajo la lupa judicial tras ser relacionado con el crimen del empresario Jaime Solanes, de 72 años. El ataque se registró en marzo de 2025, justo cuando la víctima había llegado a su lugar de trabajo en la comuna de Quinta Normal. 

En cuanto al rol de Gyvens en el crimen, la Fiscalía sostiene que habría sido el nexo clave para poner en marcha el asesinato. Pues habría sido él quien contactó a un sicario por orden de su ex suegro, Miguel Ángel Cerda, quien se encontraba en una disputa por herencia con la víctima.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

El recién pasado viernes 20 de febrero, tras casi un año de los hechos, el ex Reggaeton Boy terminó siendo detenido en un servicentro de la comuna de Huechuraba por personal de Carabineros.

Frente a los investigadores, según informó La Cuarta, el acusado admitió que el ataque contra el empresario fue planificado. Sin embargo, su abogado intentó bajarle el perfil a los hechos, afirmando que la intención nunca fue matar, sino que “dar un susto” a Solanes. 

Al final, Gyvens Laguerre y su ex suegro fueron llevados ante el tribunal y acusados de homicidio calificado. Ambos salieron de la audiencia directo a la cárcel, tras decretarse la máxima medida cautelar en su contra. 

Te puede interesar: ¡Ex “Reggaeton Boys” detenido! Conflicto por herencia destaparía vínculo de Gyvens Laguerre con asesinato de empresario

NOTAS DESTACADAS

Daniel Jadue ante la justicia: Revisarán sus cautelares tras prolongado encierro por caso “Farmacias Populares”

Daniel Jadue ante la justicia: Revisarán sus cautelares tras prolongado encierro por caso “Farmacias Populares”
¡Finalmente lo capturaron! Sujeto acusado de abuso sexual contra una menor se mantuvo oculto dos años gracias a su familia

¡Finalmente lo capturaron! Sujeto acusado de abuso sexual contra una menor se mantuvo oculto dos años gracias a su familia
La Liga de Primera se podrá ver por Canal 13.

¡Sorpresa total! Criticado jugador de Universidad de Chile puede ser titular en Superclásico
¡Junto a la pequeña Violeta! El tierno dibujo que emocionó al presidente Boric y conmovió a sus seguidores

¡Junto a la pequeña Violeta! El tierno dibujo que emocionó al presidente Boric y conmovió a sus seguidores

¿Qué hará si convierte? Juan Martín Lucero responde si celebrará ante Colo Colo
Fernando Ortiz recibe críticas en colo colo.

¡Se vienen cositas! La novedad en formación que prepara Colo Colo para el Superclásico
La desafiante respuesta de Francisco Meneghini mientras piden su salida de Universidad de Chile

¿Será necesaria? La cláusula que puede apurar la salida de Meneghini de Universidad de Chile
“Los presidentes pasan, los pueblos quedan”: El contundente llamado del presidente Boric a semanas del cambio de Gobierno

“Los presidentes pasan, los pueblos quedan”: El contundente llamado del presidente Boric a semanas del cambio de Gobierno
Hincha de O'Higgins es detenido en Brasil por actos racistas frente al Bahía en Libertadores

VIDEO | Hincha de O'Higgins es detenido en Brasil por actos racistas frente al Bahía en Libertadores

¿Habrá duelo de chilenos? Los partidos de octavos de los nacionales en el Chile Open
Arranca la UEFA Champions League

¡Se definen los octavos! ¿Cuándo y a qué hora es el sorte de la siguiente etapa de la Champions League?
¡Iban vestidos de gendarmes! La preocupante hipótesis tras fuga de reos desde ex Penitenciaría de Santiago

¡Iban vestidos de gendarmes! La preocupante hipótesis tras fuga de reos desde ex Penitenciaría de Santiago
El brutal cambio físico de Marcelo Morales en la U para duelo ante Colo Colo

¿Ya lo viste?: El brutal cambio físico de Marcelo Morales en la U para el duelo ante Colo Colo
El millonario premio que aseguró O'Higgins tras tumbar a Bahía en Copa Libertadores

Post hazaña en Brasil: Los millones que aseguró O'Higgins tras tumbar al Bahía en Copa Libertadores
Cristiano Ronaldo vuelve al fútbol español como dueño de sorpresivo club

¿Con palo a Messi?: Cristiano Ronaldo vuelve al fútbol español como dueño de sorpresivo club
Pato Yáñez destapa insólito jugador cortado por Fernando Ortiz en Colo Colo

Patricio Yáñez destapa insólito jugador cortado por Fernando Ortiz en Colo Colo: "No gusta"
Activaron protocolo de emergencia: Alerta en Frutillar tras hallazgo de murciélago con rabia en plena vía pública

Activaron protocolo de emergencia: Alerta en Frutillar tras hallazgo de murciélago con rabia en plena vía pública
"Suele compararse siempre a mujeres”: Camila Vallejo y Mara Sedini descartan rivalidad y apuntan al trabajo

"Suele compararse siempre a mujeres”: Camila Vallejo y Mara Sedini descartan rivalidad y apuntan al trabajo

¡Pese a la ola de violencia! Presidente de la FIFA no pone en duda Mundial en México
¡Lo cuestionaron en vivo! Amigo de “Negro” Piñera destapa video póstumo donde el músico le deja su herencia

¡Lo cuestionaron en vivo! Amigo de “Negro” Piñera destapa video póstumo donde el músico le deja su herencia