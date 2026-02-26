La radical medida judicial contra Gyvens Laguerre por vínculo con homicidio por sicariato

Gyvens Laguerre se ha mantenido bajo el escrutinio público tras ser detenido por su presunto vínculo con un brutal caso de sicariato. Ahora, el ex Reggaeton Boy enfrentó a la justicia, quedando bajo la medida cautelar de prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.

Recordemos que el intérprete quedó bajo la lupa judicial tras ser relacionado con el crimen del empresario Jaime Solanes, de 72 años. El ataque se registró en marzo de 2025, justo cuando la víctima había llegado a su lugar de trabajo en la comuna de Quinta Normal.

En cuanto al rol de Gyvens en el crimen, la Fiscalía sostiene que habría sido el nexo clave para poner en marcha el asesinato. Pues habría sido él quien contactó a un sicario por orden de su ex suegro, Miguel Ángel Cerda, quien se encontraba en una disputa por herencia con la víctima.

El recién pasado viernes 20 de febrero, tras casi un año de los hechos, el ex Reggaeton Boy terminó siendo detenido en un servicentro de la comuna de Huechuraba por personal de Carabineros.

Frente a los investigadores, según informó La Cuarta, el acusado admitió que el ataque contra el empresario fue planificado. Sin embargo, su abogado intentó bajarle el perfil a los hechos, afirmando que la intención nunca fue matar, sino que “dar un susto” a Solanes.

Al final, Gyvens Laguerre y su ex suegro fueron llevados ante el tribunal y acusados de homicidio calificado. Ambos salieron de la audiencia directo a la cárcel, tras decretarse la máxima medida cautelar en su contra.

