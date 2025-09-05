De Cachureos a la política: Icónico personaje asesorará a candidato presidencial de ultraderecha

Fernando Ortiz, recordado por haber sido el primer actor en dar vida al Gato Juanito en el clásico programa infantil Cachureos, decidió cambiar de escenario y dar un giro hacia un ámbito completamente distinto: la política.

De acuerdo con lo publicado por ExAnte, Ortiz se desempeña como asesor e integra el grupo encargado de preparar al candidato presidencial Johannes Kaiser para el primer debate televisado, programado en Chilevisión el próximo 10 de septiembre.

“Para el debate Kaiser se preparará junto a los periodistas Karen Unda, Israel Vilches, el historiador Jorge Marchant, la directora de comunicaciones Taryn Coopman, quienes van a representar como sparrings a los moderadores y otros candidatos", detalló el citado medio.

Y luego: la gran revelación: “Además Kaiser es asesorado por el actor Fernando Ortiz (el “Gato Juanito” de Cachureos) y la esteticista experta en colorimetría, Isidora Undurraga“.

Cabe destacar, que esta no sería la primera vez que el recordado personaje se relaciona con la política. Y es que, en 2020, Ortiz sostuvo un diálogo con José Antonio Kast, instancia en la que relató el proceso que lo llevó a identificarse como un “gato libertario”.