De Cachureos a la política: Icónico personaje asesorará a candidato presidencial de ultraderecha

Por: Catalina Martínez

Y luego: la gran revelación: “Además Kaiser es asesorado por el actor Fernando Ortiz (el “Gato Juanito” de Cachureos) y la esteticista experta en colorimetría, Isidora Undurraga“.

Cabe destacar, que esta no sería la primera vez que el recordado personaje se relaciona con la política. Y es que, en 2020, Ortiz sostuvo un diálogo con José Antonio Kast, instancia en la que relató el proceso que lo llevó a identificarse como un “gato libertario”.

