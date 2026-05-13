Senador de la DC cuestiona giro de Kast sobre expulsiones: "¿Para qué hay una cuenta regresiva? ¿O fue puro show?"

En una intervención realizada ante la Cámara Chilena de la Construcción, el presidente José Antonio Kast se refirió a uno de sus compromisos de campaña y aclaró que la propuesta de expulsar a 300 mil migrantes en situación irregular debía interpretarse como una “metáfora”, más que como una medida literal.

De hecho, la salida de personas en situación migratoria irregular fue uno de los ejes de la campaña del ahora mandatario, quien incluso instaló una cuenta regresiva que culminaba el 11 de marzo, fecha en que asumió la Presidencia.

Ahora, el jefe de Estado explicó que se introducirán modificaciones en la política migratoria, con el objetivo de generar condiciones que incentiven la salida voluntaria de personas en situación irregular.

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“Muchas personas van a salir y van a poder postular de nuevo a entrar, pero entrar por la puerta, en la medida en que se garantice que vienen a trabajar, en la medida en que se garantice que tienen un contrato”, explicó Kast.

Senador DC lanza fuerte crítica

A raíz de estas declaraciones, el senador de la DC, Iván Flores, según recogió Meganoticias, expresó su incomodidad y apuntó a una contradicción entre los planteamientos realizados por José Antonio Kast cuando era candidato y su postura actual como jefe de Estado.

“No me sorprende lo que el Gobierno diga tratando de aclarar que los compromisos de campaña no los van a cumplir... No se gobierna con metáforas. Si era así por qué hizo toda una parafernalia anunciando una cuenta regresiva donde todos los días iba dando cuenta. Llegamos al día 40, quedan 39 días y luego 38 días para expulsar a los inmigrantes", lanzó el congresista.

En palabras de Flores, "la única expulsión que ha habido en casi tres meses de Gobierno fue una expulsión que estaba preparada desde el año pasado. Y quedan todavía de 36 mil a 38 mil personas que tienen orden de expulsión vigente y que no han sido expulsadas".

"No vengan con historias. O sea, esto no son metáforas, sino para qué se compromete, para qué hay una cuenta regresiva. ¿O fue puro show?", sentenció al final de su crítica el senador.

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