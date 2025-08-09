Democracia Cristiana chilena fue suspendida de la OCDA por apoyo a Jeannette Jara: “Representa una ruptura grave”

La Democracia Cristiana de Chile fue suspendida de manera provisional de la Organización Demócrata Cristiana de América (OCDA), luego de manifestar su apoyo a la candidatura presidencial de Jeannette Jara, integrante del Partido Comunista.

La propia organización internacional comunicó su medida a la vez que recordó estar sustentada en "los principios del Humanismo Cristiano, que exigen el respeto absoluto a la democracia, los derechos humanos, la libertad individual, el pluralismo político y el rechazo categórico a cualquier forma de autoritarismo".

En ese sentido, afirmaron que "la decisión del Partido Demócrata Cristiano de Chile (PDC) de respaldar la candidatura presidencial del Partido Comunista de Chile representa una ruptura grave con los principios fundacionales de nuestra organización".

"El Partido Comunista de Chile tiene afinidades ideológicas con regímenes autoritarios responsables de violaciones a los derechos humanos, como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua", sostuvieron desde la entidad.

"Este respaldo no solo contradice el legado histórico del Humanismo Cristiano en Chile, sino que además socava la credibilidad internacional de la OCDA como defensora de la democracia y los valores republicanos", argumentaron frente al comentado apoyo de la DC chilena a Jeannette Jara.

De esta forma, la OCDA resolvió "suspender de manera temporal de sus derechos como partido titular al Partido Demócrata Cristiano de Chile en todos los órganos de la ODCA, hasta la celebración de las próximas elecciones presidenciales en Chile, como medida necesaria para preservar la integridad ética y política de la organización".