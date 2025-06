Daniel Stingo arremete contra Mauricio Israel por dichos sobre Derderian: "Falta de respeto..."

Hace algunos días Mariana Derderian dio de que hablar en redes sociales al referirse a la ofensiva que ha realizado Israel en Palestina, llamando a Don Francisco a alzar la voz por los niños que están sufriendo, principalmente en la Franja de Gaza. Su interpelación generó reacciones divididas y el comunicador Mauricio Israel tildó el video de una "falta de respeto".

Ante esto, el abogado Daniel Stingo mostró su apoyo a la actriz. “Muestren lo que hizo Mariana Derderian este fin de semana”, pidió de entrada Israel en el programa Cómo estamos hoy, de Tevex Televisión, donde se tomó 180 segundos para hablar del tema y criticar la petición de Derderian a el comunicador más famoso de Chile.

¿Qué dijo Stingo sobre Israel?

“Don Francisco, un señor que ya tiene 84 años, y que está prácticamente fuera de todos los medios…no entiendo para qué ella le hace un llamado, hablando desde su dolor, hablando de la muerte de niños…”, indicó al inicio de su intervención. Además, Israel fue más allá y criticó sin filtro la postura de Derderian.

“Se le olvidan los niños israelíes que han muerto, a ella se le olvidan los niños sudaneses que han muerto, y que son muchísimos más que los de Gaza. A ella se le olvidan los niños sirios cristianos que murieron hace poco, que se calcula son más de 170.000. Para ellos no hay un reclamo”. Al tanto Stingo metió la cuchara y le respondió con todo en La Voz de los que Sobran.

“Dice que ‘todos los que tenemos un grado de participación tenemos que alzar la voz, sobre todo los que estamos en medios de comunicación y si Don Francisco no lo ha hecho es su decisión y hay que respetarla’. Bueno, ¿es o no es? Ahí está la contradicción. ¿Es un viejito o tiene derecho a callarse si quiere? ¿Y la otra no tiene derecho a emplazarlo si quiere?”, cuestionó el exconvencional.

“Y mira la estupidez que dice: ‘emplazarlo, para tener portada, me parece un falta de respeto’. ¡¿Qué falta de respeto?! La falta de respeto es suya, toda su vida fue una falta de respeto en televisión. Recuerdo que en Mega pescaba el diario, lo leía y estaba tres minutos leyéndolo, y estaba toda la prensa esperando que dijera algo. Es un tipo desquiciado”, sentenció.

