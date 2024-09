Daniel Stingo lanza potente descargo en segundo aniversario del triunfo del Rechazo: "Era casi imposible..."

En el programa que comparte con Ale Valle, Daniel Stingo realizó sus descargos sobre el primer proceso constituyente del que fue parte y que terminó en un rechazo de la propuesta Constitucional. En concreto, el abogado apuntó a sus compañeros de trabajo en esos tiempos en medio del segundo aniversario de la transversal negativa a la carta.

Recordemos que en septiembre del 2022 se rechazó la propuesta con un 62% de los votos, lo cual abrió el camino a un segundo proceso Constitucional que también fue rechazado. Cabe mencionar que tras el Estallido Social y un Plebiscito el 80% de los chilenos votaron por cambiar la Constitución de 1980, lo que finalmente no se logró.

¿Qué dijo Stingo sobre el proceso?

“El pueblo chileno eligió a 155 personas para que pensaran, redactaran y escribieran una nueva Constitución. Esas personas, en su gran mayoría, lo hicimos. Nos asesoramos, escuchamos y con todo eso se redactó una Constitución que creíamos más moderna” apuntó el experto que durante años fue panelista de TV.

Luego añadió en La Voz de los que Sobran que “se hizo la propuesta al país y ahí la ciudadanía rechazó por variadas razones, entre otras, se nos ha acusado de que no conversamos. La derecha se atrincheró, la derecha no quiso participar, nunca quiso trabajar con el resto. Sus propuestas eran distintas, siempre a la propuesta general; en vez de trabajar en la propuesta de todos, propuso lo suyo, distinto, no participó en la discusión” dijo.

“Si ustedes ven sus discursos, eran muchísimos discursos de odio, descalificando, era casi imposible trabajar con ellos”, agregó mencionando que “hicimos una propuesta robusta por personas elegidas por la ciudadanía y la historia juzgará, no quienes dicen que hay que pedir perdón”.

🔴 EN VIVO | #LaVozDeLosQueSobran |



Daniel Stingo, a 4 años del triunfo del Rechazo: "La derecha no participó en la discusión, prueba de ello es que 40 propuestas eran idénticas a la Constitución de Pinochet"



📡En vivo: https://t.co/UDj0beDQJ3#LaVozDeLosQueSobran #Chile… pic.twitter.com/d9PL2fn4RZ — La Voz De Los Que Sobran (@delosquesobran) September 4, 2024

