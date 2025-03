Dan a conocer video hot filtrado que complicó a profesora de Carahue: "Un día todos lo tenían"

Una joven profesora de Carahue, llamada Yennifer Vásquez se encuentra enfrentando una compleja polémica luego de que se filtrara el contenido erótico que sube a su plataforma de Arsmate entre sus alumnos. En un principio la docente fue acusada de difundir los registros, sin embargo culpó a su expareja de filtrar las imágenes.

Cabe mencionar que la docente se defendió públicamente. "Él me hackeó las claves, no las tenía, porque yo nunca he convivido con él. Las hackeó y no sé cómo", remarcó la docente para TVN Red Araucanía. Por otra parte, explicó que comenzó a vender contenido erótico para recibir dinero extra durante las vacaciones y poder costear exámenes médicos para su hijo.

El contenido hot filtrado de profesora

“Fue todo muy fuerte lo que pasó. Estas fotos eran de Arsmate, el cual me creé en enero”. “Me dijo ‘mira, te van a despedir de tu trabajo porque le envié todo a tu director y ya lo difundí por todos lados’. Y así fue, me trajo problemas”, lamentó. Además, Yennifer confirmó que todo el escándalo se desató por una grabación.

“Se viralizó un video mío y en un día todos lo tenían. Lo denunció una apoderada”, dijo la joven, sobre un sensual clip que se publicó en redes. Finalmente, la profesora de Carahue confirmó que “yo ya hice denuncia y estoy con orden de protección”. “Esta apoderada me denunció por algo que no he hecho, que es pornografía infantil”, lamentó. En cuanto al video, que sigue publicado en la red, sólo muestra un baile realizado por Vásquez, quien luce su figura con una ajustada calza.

"A pesar de que esta mal lo que hizo el hombre, fue una jugada maestra, como venganza"; "Encuentro una falta de respeto"; "Más color que le dan, que facture no más"; "En Carahue todo se sabe"; "Así como está la profe el juicio por su vida privada, porque no enjuiciar al paquito despechado" fueron algunos de los comentarios que recibió.

