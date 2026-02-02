¿Cuánto tiempo necesitas realmente para desconectar? El 47% de los chilenos asegura un consenso

vacaciones

Por: Paula Osorio

NOTAS DESTACADAS

Colo Colo tiene reemplazo para Ortiz.

¡Tomaron la decisión! Colo Colo elige al reemplazante de Fernando Ortiz ante un eventual despido
U de Chile recibe novedad por incidentes de sus hinchas.

¿Tendrán que buscar estadio? U de Chile recibe novedades tras los desmanes de sus hinchas en el Estadio Nacional
Damián Pizarro recibe portazo en Racing.

Presente complejo: Damián Pizarro recibe nuevo portazo en Racing y su carrera sigue cuesta arriba
Quieren reemplazar a Ortiz con Gustavo Álvarez en Colo Colo

En Colo Colo piden el despido de Ortiz y reclaman arribo de este exDT de la U: “Es una buena opción…”
Paulo Díaz habla tras su renacer en River Plate.

¿Recuperando el prime? Paulo Díaz rompe el silencio después de su renacer en River Plate: “Di vuelta la…”
Desafíos de Nicolás Córdova con La Roja en 2026 y su impacto en Copa América

Desafíos de Nicolás Córdova con La Roja en 2026 y su impacto en Copa América
El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo sufre problemas técnicos con su avión

El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo sufre problemas técnicos con su avión: El club reaccionó a tiempo
Barticciotto pide este refuerzo para reemplazar a Arturo Vidal en Colo Colo

¿La solución a todo?: Barticciotto exige este refuerzo para reemplazar a Arturo Vidal en Colo Colo
Brasil se rinde a los pies de Gonzalo Tapia con apodo de crack total

Brasil se rinde a los pies de Gonzalo Tapia con apodo de crack total: "Rey de..."
Colo Colo abrocha a su sexto refuerzo para esta temporada 2026

"Principio de acuerdo": Colo Colo abrocha a su sexto refuerzo para esta temporada 2026

Con la llegada del verano 2026, la pregunta sobre el descanso ideal vuelve a ponerse sobre la mesa. No se trata solo de alejarse de la oficina, sino de lograr una desconexión real que permita recuperar energías para el resto del año. Según datos recientes sobre el mercado laboral en Chile, el veredicto es claro: los periodos cortos ya no son suficientes.

El "número mágico" del descanso en Chile

Para la mayoría de los talentos en el país, el tiempo ideal de vacaciones supera ampliamente las escapadas de pocos días. Las cifras revelan una tendencia marcada hacia el descanso prolongado:

  • 3 Semanas (47%): Casi la mitad de los trabajadores indica que este es el tiempo necesario para lograr un descanso profundo y efectivo.
  • 2 Semanas (19%): Una quinta parte considera que quince días son suficientes para resetear el sistema.
  • 1 Semana (5%): Solo una pequeña minoría cree que siete días bastan para desconectar de las responsabilidades laborales.

¿Por qué preferimos vacaciones más largas?

La ciencia del bienestar laboral sugiere que el cerebro tarda, en promedio, entre 4 y 7 días en dejar de pensar en pendientes del trabajo. Por ello, quienes optan por solo una semana suelen sentir que el descanso termina justo cuando empezaban a relajarse.

En un contexto donde la salud mental y el burnout son prioridades en las agendas de las empresas chilenas, permitir periodos de 3 semanas no solo beneficia al trabajador, sino que mejora la productividad y el clima organizacional al regreso.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el mundo del deporte.

Tips para una desconexión efectiva este Verano 2026

Independientemente de cuántos días te tomes, sigue estas recomendaciones para que tu tiempo libre sea de calidad:

  1. Planificación anticipada: Deja tus tareas cerradas al menos dos días antes de salir.
  2. Desconexión digital: Desactiva notificaciones de correos y aplicaciones de mensajería laboral.
  3. Transición gradual: Si es posible, regresa a casa un par de días antes de volver a la oficina para ajustar el ciclo de sueño.

Te puede interesar: Checklist Verano 2026: No dejes que una falla mecánica arruine tus vacaciones

NOTAS DESTACADAS

Colo Colo tiene reemplazo para Ortiz.

¡Tomaron la decisión! Colo Colo elige al reemplazante de Fernando Ortiz ante un eventual despido
U de Chile recibe novedad por incidentes de sus hinchas.

¿Tendrán que buscar estadio? U de Chile recibe novedades tras los desmanes de sus hinchas en el Estadio Nacional
Damián Pizarro recibe portazo en Racing.

Presente complejo: Damián Pizarro recibe nuevo portazo en Racing y su carrera sigue cuesta arriba
Quieren reemplazar a Ortiz con Gustavo Álvarez en Colo Colo

En Colo Colo piden el despido de Ortiz y reclaman arribo de este exDT de la U: “Es una buena opción…”
Desafíos de Nicolás Córdova con La Roja en 2026 y su impacto en Copa América

Desafíos de Nicolás Córdova con La Roja en 2026 y su impacto en Copa América
El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo sufre problemas técnicos con su avión

El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo sufre problemas técnicos con su avión: El club reaccionó a tiempo
Barticciotto pide este refuerzo para reemplazar a Arturo Vidal en Colo Colo

¿La solución a todo?: Barticciotto exige este refuerzo para reemplazar a Arturo Vidal en Colo Colo
Brasil se rinde a los pies de Gonzalo Tapia con apodo de crack total

Brasil se rinde a los pies de Gonzalo Tapia con apodo de crack total: "Rey de..."
Colo Colo abrocha a su sexto refuerzo para esta temporada 2026

"Principio de acuerdo": Colo Colo abrocha a su sexto refuerzo para esta temporada 2026
¿La barra perjudicó al club?: El desahogo de Lucas Assadi tras incidentes en empate de la U y Audax

¿La barra perjudicó al club?: El desahogo de Lucas Assadi tras incidentes en empate de la U y Audax
VIDEO | Tensión en el Biobío: Hombre armado con cuchillo enfrenta a Carabineros y recibe disparos

VIDEO | Tensión en el Biobío: Hombre armado con cuchillo enfrenta a Carabineros y recibe disparos
¡Denunció impacto devastador! Tomás Vodanovic exige tratamiento de catástrofe tras fuertes lluvias en Maipú

¡Denunció impacto devastador! Tomás Vodanovic exige tratamiento de catástrofe tras fuertes lluvias en Maipú
Andrónico Luksic golpea la mesa tras controvertida mención en archivos del Caso Epstein

“Que quede muy claro”: Andrónico Luksic golpea la mesa tras controvertida mención en archivos del Caso Epstein
Guerra de posturas: Presidente Boric salió en defensa del Pase Cultural tras anuncio de futuro ministro

Guerra de posturas: Presidente Boric salió en defensa del Pase Cultural tras anuncio de futuro ministro
Colo Colo muy cerca de fichar una figura pretendida por la U

¡Golpe al mercado!: Colo Colo muy cerca de fichar una figura pretendida por la U
Anuncian primera sanción contra barristas de la U por incidentes en el Estadio Nacional

¿Castigo a la altura?: Anuncian primera sanción contra barristas de la U por incidentes en el Estadio Nacional
El histórico récord que perdió Colo Colo tras dura derrota ante Deportes Limache

¿Te lo esperabas?: El histórico récord que perdió Colo Colo con su derrota ante Deportes Limache
Johnny Herrera destroza a barristas de la U por incidentes en el Estadio Nacional

Johnny Herrera destroza a barristas de la U por incidentes en el Estadio Nacional: "Contra su propio club"
¡Desató ola de críticas! El drástico anuncio de futuro ministro de las Culturas el tras denuncias de mal uso de Pase Cultural

¡Desató ola de críticas! El drástico anuncio de futuro ministro de las Culturas el tras denuncias de mal uso de Pase Cultural
En Colo Colo ponen fecha de salida a Fernando Ortiz tras goleada ante Limache

¿Fin del ciclo?: Colo Colo pone fecha de salida a Fernando Ortiz tras goleada ante Limache