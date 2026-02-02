¿Cuánto tiempo necesitas realmente para desconectar? El 47% de los chilenos asegura un consenso

Con la llegada del verano 2026, la pregunta sobre el descanso ideal vuelve a ponerse sobre la mesa. No se trata solo de alejarse de la oficina, sino de lograr una desconexión real que permita recuperar energías para el resto del año. Según datos recientes sobre el mercado laboral en Chile, el veredicto es claro: los periodos cortos ya no son suficientes.

El "número mágico" del descanso en Chile

Para la mayoría de los talentos en el país, el tiempo ideal de vacaciones supera ampliamente las escapadas de pocos días. Las cifras revelan una tendencia marcada hacia el descanso prolongado:

3 Semanas (47%): Casi la mitad de los trabajadores indica que este es el tiempo necesario para lograr un descanso profundo y efectivo.

Casi la mitad de los trabajadores indica que este es el tiempo necesario para lograr un descanso profundo y efectivo. 2 Semanas (19%): Una quinta parte considera que quince días son suficientes para resetear el sistema.

Una quinta parte considera que quince días son suficientes para resetear el sistema. 1 Semana (5%): Solo una pequeña minoría cree que siete días bastan para desconectar de las responsabilidades laborales.

¿Por qué preferimos vacaciones más largas?

La ciencia del bienestar laboral sugiere que el cerebro tarda, en promedio, entre 4 y 7 días en dejar de pensar en pendientes del trabajo. Por ello, quienes optan por solo una semana suelen sentir que el descanso termina justo cuando empezaban a relajarse.

En un contexto donde la salud mental y el burnout son prioridades en las agendas de las empresas chilenas, permitir periodos de 3 semanas no solo beneficia al trabajador, sino que mejora la productividad y el clima organizacional al regreso.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el mundo del deporte.

Tips para una desconexión efectiva este Verano 2026

Independientemente de cuántos días te tomes, sigue estas recomendaciones para que tu tiempo libre sea de calidad:

Planificación anticipada: Deja tus tareas cerradas al menos dos días antes de salir. Desconexión digital: Desactiva notificaciones de correos y aplicaciones de mensajería laboral. Transición gradual: Si es posible, regresa a casa un par de días antes de volver a la oficina para ajustar el ciclo de sueño.

Te puede interesar: Checklist Verano 2026: No dejes que una falla mecánica arruine tus vacaciones