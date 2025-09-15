¿Cuándo y dónde verla? Parada Militar 2025 presentará espectacular acto de paracaidismo

Parada Militar

Por: Catalina Martínez

Con la llegada de septiembre se aproximan las celebraciones de Fiestas Patrias 2025, y junto a ellas uno de los hitos más representativos de estas fechas: la tradicional Parada Militar.

Este acto conmemorativo del Día de las Glorias del Ejército reúne en Santiago a las distintas ramas de las Fuerzas Armadas —Ejército, Armada y Fuerza Aérea—, además de Carabineros y la Policía de Investigaciones, que participan en el desfile oficial.

¿Dónde y cuándo ver la Parada Militar? 

La ceremonia está programada para este viernes 19 de septiembre en la Elipse del Parque O’Higgins, comenzando a las 11:00 de la mañana y con una duración estimada hasta las 13:30 horas.

El desfile conmemorativo contará con cobertura en vivo en televisión abierta. Canales nacionales como Mega, TVN, Canal 13, CHV, entre otros, llevarán la transmisión a todo el país. Sumado a eso, se podrá ver el evento online a través de las señales digitales de las emisoras televisivas.

El gran espectáculo de paracaidismo 

Este año, la Gran Parada Militar 2025 comenzará con un espectáculo aéreo único: un Salto Libre Militar realizado por miembros de la Brigada de Operaciones Especiales “Lautaro”. La presentación será, además, un homenaje al 60º aniversario de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales.

Desde el Ejército de Chile, expresaron que esta maniobra “rememorará el exitoso despliegue realizado en 2015, cuando efectivos de la misma brigada descendieron desde una aeronave a más de 3.300 metros de altura (aproximadamente 10.827 pies), aterrizando con precisión frente a la tribuna presidencial. Aquella presentación, aplaudida por autoridades y público, conmemoró los 50 años del paracaidismo militar en Chile”.

También detallaron que 21 paracaidistas serán los encargados de abordar “un CN-235 de la Brigada de Aviación Ejército (BAVE). Desde allí, se lanzarán en formación para aterrizar en una zona delimitada de 50 metros de largo por 80 metros de ancho, justo frente a la tribuna de autoridades”.

“Toda la operación deberá completarse en un tiempo máximo de 5 minutos y 40 segundos, bajo condiciones estrictamente controladas y con altos estándares de seguridad”, concluyeron. 

