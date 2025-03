Cruz-Coke se lanza contra Jeannette Jara y una posible candidatura de su parte: "Un comunista no debiera ser candidato"

En conversación con CNN el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) se refirió a una posible candidatura presidencial de Jeannette Jara, la actual ministra del Trabajo. Recordemos que es Evelyn Matthei (UDI) quien lidera las encuestas en la próxima carrera presidencial para las elecciones de noviembre de este año.

Sobre la posibilidad de que Jara sea la candidata presidencial por el Partido Comunista (PC) Evelyn Matthei (UDI), en medio de un encuentro con viudas de Carabineros que ella lideró, señaló que “es bastante obvio que si ella (Jara) tuviera un mínimo de decencia, debiera haber renunciado” expresó sobre la idea.

¿Qué dijo Cruz- Coke sobre una presidenciable de Jeannette Jara?

En CNN Chile, el legisladora comentó que “si ella (Jara) se quiere enganchar con Evelyn Matthei, va a tener muchos problemas”, asegurando que a la exalcaldesa “la gente la quiere mucho”, mientras que Jara “no marca en las encuestas”. En la misma línea, el parlamentario afirmó que la ministra “debiera seguir adentro” del gobierno ya que “no tiene ningún sentido que renuncie”.

También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Acá los candidatos tienen que marcar y ella no marca. Entonces, ¿para qué va a salir? Además, el Partido Comunista tiene una clara preferencia por Jadue”, añadió. “Creo que un comunista no debiera ser candidato, no debiera poder llegar a ser presidente. Puede ser candidato, pero no debiera llegar a ser presidente. Porque es un partido que está muy reñido con la democracia, un partido que apoya a Venezuela, de Nicaragua, la dictadura cubana de más de 60 años”, sentenció.

"Creo que Cruz coke es mejor actor que senador o político, y eso es mucho decir"; "Este que se cree , disculpen mi lenguaje, pero me molesta esos comentarios"; "El PC no ha apoyado ningún golpe de estado en chile en toda su historia. Lamentablemente tu sector no tiene la posibilidad de decir lo mismo", fueron algunos de los comentarios que generaron las declaraciones del senador.

Te puede interesar: Checho Hirane se lanza furia en contra de su sector político: "¡Váyanse a la mier...!"