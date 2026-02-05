¿Libertarios en crisis? La dura acusación de Cristián Labbé contra Johannes Kaiser

¿Libertarios en crisis? La dura acusación de Cristián Labbé contra Johannes Kaiser

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

¡Otro golpe a la billetera! Los millones que tendría que pagar Colo Colo para despedir a Fernando Ortiz
¡Tenía tan solo 19 años! La emotiva despedida a joven auxiliar fallecido en brutal accidente en Pitrufquén

¡Tenía tan solo 19 años! La emotiva despedida a joven auxiliar fallecido en brutal accidente en Pitrufquén
El histórico récord que perdió Colo Colo tras dura derrota ante Deportes Limache

¡"Me siento capacitado"! Jugador de Colo Colo apunta a ser el nuevo capitán del equipo

¡Atentos en la UC! Sao Paulo pone una millonaria cláusula de salida por Gonzalo Tapia

¡Están identificados! Universidad de Chile publica datos de barristas que generaron desmanes

¿Qué hago si me pica una Fragata Portuguesa? Todo lo que necesitas saber en caso de emergencia
¡Fiscalía bajo la lupa! Defensa de hijos de Julia Chuñil contraataca tras acceder a carpeta investigativa

¡Fiscalía bajo la lupa! Defensa de hijos de Julia Chuñil contraataca tras acceder a carpeta investigativa
Copa Davis team chile.

VIDEO | ¡CRUCES LISTOS! Nicolás Massú define la alineación para la Copa Devis ante Serbia
Claudio Crespo se lanzó y Carmen Hertz lo frenó: Así contestó la diputada a deslenguado insulto del ex carabinero

Claudio Crespo se lanzó y Carmen Hertz lo frenó: Así contestó la diputada a deslenguado insulto del ex carabinero

¡El plantel ya estaba cerrado! El refuerzo que le negaron a Meneguini en Universidad de Chile

El diputado Cristián Labbé volvió a tensionar a su colectividad al lanzar nuevos dardos contra la directiva del Partido Nacional Libertario, centrando sus cuestionamientos en su líder, Johannes Kaiser.

Labbé volvió a cuestionar la determinación de la colectividad de restarse del eventual gobierno de José Antonio Kast. A ello se suma la decisión de congelar la militancia de Ana Victoria Quintana, quien era evaluada para asumir como subsecretaria de Prevención del Delito.

El diputado, en conversación con T13 Radio, afirmó que ese congelamiento se vería como “una salida elegante”, pero finalmente demuestra que el partido “logra tener el control sobre sus militantes”, quienes “pierden la soberanía de poder por tener una opinión o de poder tener una visión distinta con respecto a lo que tiene la directiva de manera bien autoritaria”.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

Incluso, el parlamentario fue más allá y acusó totalitarismo: “Pueden existir diferencias o discrepancias, pero lo que no puede haber es un totalitarismo, donde si no piensas como yo, no eres parte del club”.

“Aquí lo importante es que un partido político como el Partido Nacional Libertario no puede amputarle las piernas políticas o las piernas técnicas, tácticas, al resto de los militantes”, expresó. 

El dardo contra Kaiser 

Al referirse a su vínculo con Johannes Kaiser, a quien flanqueó durante la campaña presidencial, admitió que actualmente la relación está “alejada” y “tibia”. Sin embargo, sostuvo que la situación no responde a un tema personal, sino a una discrepancia institucional con la directiva.

Aun así, no perdió la oportunidad de mandarle un mensaje a su líder: “Con todo el cariño y respeto del mundo, le diría a Johannes Kaiser que sea más humilde, deje correr el gobierno y la administración de José Antonio Kast, para luego ver cómo podemos sumar o restar, pero esa soberbia de decir, vamos a hacer esto y esto, una oposición amigable, no existe”.

Te puede interesar: “Erró en esta decisión”: Cristián Labbé rompe con la línea de Kaiser y pone su militancia sobre la mesa

NOTAS DESTACADAS

¡Otro golpe a la billetera! Los millones que tendría que pagar Colo Colo para despedir a Fernando Ortiz
¡Tenía tan solo 19 años! La emotiva despedida a joven auxiliar fallecido en brutal accidente en Pitrufquén

¡Tenía tan solo 19 años! La emotiva despedida a joven auxiliar fallecido en brutal accidente en Pitrufquén
El histórico récord que perdió Colo Colo tras dura derrota ante Deportes Limache

¡"Me siento capacitado"! Jugador de Colo Colo apunta a ser el nuevo capitán del equipo

¡Atentos en la UC! Sao Paulo pone una millonaria cláusula de salida por Gonzalo Tapia

¡Están identificados! Universidad de Chile publica datos de barristas que generaron desmanes

¿Qué hago si me pica una Fragata Portuguesa? Todo lo que necesitas saber en caso de emergencia
¡Fiscalía bajo la lupa! Defensa de hijos de Julia Chuñil contraataca tras acceder a carpeta investigativa

¡Fiscalía bajo la lupa! Defensa de hijos de Julia Chuñil contraataca tras acceder a carpeta investigativa
Copa Davis team chile.

VIDEO | ¡CRUCES LISTOS! Nicolás Massú define la alineación para la Copa Devis ante Serbia
Claudio Crespo se lanzó y Carmen Hertz lo frenó: Así contestó la diputada a deslenguado insulto del ex carabinero

Claudio Crespo se lanzó y Carmen Hertz lo frenó: Así contestó la diputada a deslenguado insulto del ex carabinero

¡El plantel ya estaba cerrado! El refuerzo que le negaron a Meneguini en Universidad de Chile
¡Familia actualizó su estado de salud! El insólito motivo por el que Marta Larraechea terminó grave en urgencias

¡Familia actualizó su estado de salud! El insólito motivo por el que Marta Larraechea terminó grave en urgencias
U de Chile vs Huachipato se juega en su fecha inicial.

¿Fue un alboroto innecesario? Partido de Huachipato vs U de Chile ya tiene fecha para disputarse
Álvaro Madrid debutará en Colo Colo.

Fernando Ortiz patea el tablero en Colo Colo: refuerzo que acaba de llegar asoma como titular contra Everton
Diego Rivarola estalla por suspensión de partido de U de Chile.

Ídolo de U de Chile pierde la paciencia y estalla contra las autoridades por suspensión de partido: "Que digan que..."
Esteban Pavez lesión.

"Salió llorando...": detallan la grave lesión de Esteban Pavez que podría tenerlo meses fuera de las canchas
U de Chile rechazó cinco ofertas por Lucas Assadi.

Brasil, MLS y hasta de Europa: revelan las cinco ofertas que en U de Chile rechazaron por Lucas Assadi
Johnny Herrera reacciona a fichaje de Colo Colo.

Un decepcionado Johnny Herrera reacciona al nuevo refuerzo de Colo Colo: lo quería para la U de Chile

VIDEO | ¿Pueden llegar más refuerzos? Aníbal Mosa habló sobre la llegada de nuevos refuerzos a Colo Colo

¡A EEUU los pasajes! La Roja será sparring de dos selecciones mundialistas
Técnico chileno se ofrece a dirigir La Roja con tajante aviso

¡DECISIÓN TOMADA! ANFP escoge al nuevo director técnico de La Roja para este año