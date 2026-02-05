¿Libertarios en crisis? La dura acusación de Cristián Labbé contra Johannes Kaiser

El diputado Cristián Labbé volvió a tensionar a su colectividad al lanzar nuevos dardos contra la directiva del Partido Nacional Libertario, centrando sus cuestionamientos en su líder, Johannes Kaiser.

Labbé volvió a cuestionar la determinación de la colectividad de restarse del eventual gobierno de José Antonio Kast. A ello se suma la decisión de congelar la militancia de Ana Victoria Quintana, quien era evaluada para asumir como subsecretaria de Prevención del Delito.

El diputado, en conversación con T13 Radio, afirmó que ese congelamiento se vería como “una salida elegante”, pero finalmente demuestra que el partido “logra tener el control sobre sus militantes”, quienes “pierden la soberanía de poder por tener una opinión o de poder tener una visión distinta con respecto a lo que tiene la directiva de manera bien autoritaria”.

Incluso, el parlamentario fue más allá y acusó totalitarismo: “Pueden existir diferencias o discrepancias, pero lo que no puede haber es un totalitarismo, donde si no piensas como yo, no eres parte del club”.

“Aquí lo importante es que un partido político como el Partido Nacional Libertario no puede amputarle las piernas políticas o las piernas técnicas, tácticas, al resto de los militantes”, expresó.

El dardo contra Kaiser

Al referirse a su vínculo con Johannes Kaiser, a quien flanqueó durante la campaña presidencial, admitió que actualmente la relación está “alejada” y “tibia”. Sin embargo, sostuvo que la situación no responde a un tema personal, sino a una discrepancia institucional con la directiva.

Aun así, no perdió la oportunidad de mandarle un mensaje a su líder: “Con todo el cariño y respeto del mundo, le diría a Johannes Kaiser que sea más humilde, deje correr el gobierno y la administración de José Antonio Kast, para luego ver cómo podemos sumar o restar, pero esa soberbia de decir, vamos a hacer esto y esto, una oposición amigable, no existe”.

