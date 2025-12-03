Año Nuevo en la Torre Entel: Confirman regreso de icónico show de fuegos artificiales tras 7 años

Año Nuevo en la Torre Entel: Confirman regreso de icónico show de fuegos artificiales tras 7 años

Por: Catalina Martínez

Santiago Centro recibirá el 2026 con una noticia celebrada por muchos. Tras siete años de ausencia, se confirmó el regreso del icónico show de fuegos artificiales en la Torre Entel, en plena Alameda.

Patricia Muñoz, gerente de Comunicaciones y Grupos de Interés de Entel, aseguró: "Después de numerosas peticiones de la ciudadanía decidimos retomar. Esperamos que la gente salga a la calle y disfrute estos fuegos artificiales que serán súper innovadores, de nivel mundial". 

Según informó la empresa de telecomunicaciones, el show pirotécnico durará alrededor de 15 minutos y será ejecutado por la compañía francesa Groupe F, reconocida por sus más de 30 años en el rubro.

"Serán 7.000 monotiros de fuegos artificiales estratégicamente distribuidos en 217 posiciones alrededor de la Torre Entel que se lanzarán a 127 metros de altura y se complementarán con un innovador y espectacular show de 1.000 drones de luz", detalló Muñoz.

Asimismo, la jornada incluirá un show artístico desde un escenario ubicado en la Alameda. Este contará con la participación de artistas confirmados como Américo, Princesa Alba y La Noche.

