¿Cómo participar? Remate online de Corona tendrá prendas desde $650 y mobiliario disponible en subasta virtual

Tras confirmar su cierre definitivo en junio, la reconocida cadena de retail Corona vuelve a dar que hablar con una nueva liquidación masiva online que promete atraer a miles de compradores en busca de ropa barata y mobiliario de tienda.

La marca, que llegó a emplear a más de 2 mil personas antes de declararse en quiebra, ha mantenido una serie de subastas durante los últimos meses, donde incluso se registraron aglomeraciones debido a los bajos precios de su inventario. Ahora, el proceso se traslada al formato digital, permitiendo participar a clientes desde cualquier punto del país.

¿Cuándo comienza el remate de Corona?

La nueva subasta virtual de Corona arrancará este jueves 4 de septiembre a las 14:00 horas y será gestionada por la empresa especializada Remates Del Río.

Entre los lotes disponibles se encuentran:

Vestuario femenino, masculino e infantil

Mobiliario de tienda

Maniquíes y accesorios comerciales

El valor de entrada es sorprendentemente bajo: cada prenda tiene un precio inicial de $650 + IVA.

Cómo participar en la subasta online

Para ser parte de la liquidación de Corona, los interesados deben registrarse en el sitio web de Remates Del Río y así acceder a la puja en línea. Los productos provienen de más de diez locales ubicados desde Santiago hasta Temuco, lo que convierte esta oportunidad en una de las más amplias a nivel nacional.

Con precios tan bajos y la opción de comprar desde casa, el remate de Corona 2025 se perfila como uno de los eventos de venta más comentados en las redes sociales chilenas.

