¿Cómo participar? Remate online de Corona tendrá prendas desde $650 y mobiliario disponible en subasta virtual

Corona baja la cortina: fechas, sucursales y detalles del remate fnal

Por: Paula Osorio

NOTAS DESTACADAS

Universidad de Chile espera fallo de la Conmebol

¿Decisión tomada? Desde Perú adelantan el fallo de la Conmebol y el futuro de Universidad de Chile
Tachuela Grande

Tachuela Grande Vs Microbio Caluga: Viralizan pelea de reconocidos payasos en Teatro Caupolicán
Fondas del Parque Ohiggins se preparan con todo

¡Hasta con IA y Rayos X! Fondas del Parque O'Higgins se preparan con drásticas medidas contra “incivilidades”
Un importante castigo en la Primera B

¡Un importante precedente! Jugador que simuló infracción fue castigado por Tribunal de Disciplina
Estados Unidos

¿Pequeños pistoleros? La particular clase que se impartirá en Estados Unidos para enfrentar tiroteos escolares
caso cobreloa

Caso Cobreloa: exjugadores acusados de violación grupal quedarían en libertad tras error de Fiscalía
En lo económico ha sido un gran año para Nicolás Jarru

¡Una buena temporada en lo económico! El millonario premio que acumula este año Nicolás Jarry
Evelyn Matthei

"Una casa es mucho más que un techo”: Matthei explica propuesta que ayudaría a jóvenes a tener su primera vivienda
la roja sufre con bajas de última hora

¡De último minuto! La inesperada baja que sufre La Roja en la previa con Brasil
José Antonio Neme

¡Los mandó a la…! El furioso descargo de Neme contra Nicolás Maduro y sus adherentes
universidad de chile se prepara para el fallo de la Conmebol

¿Fin de la teleserie? Filtran el fallo de la Conmebol con Universidad de Chile
Filtran indignantes videos de funcionario TEA siendo torturado por compañeros.

¡Abusadores están en la mira! Los indignantes videos de trabajador TEA que fue torturado por compañeros

Tras confirmar su cierre definitivo en junio, la reconocida cadena de retail Corona vuelve a dar que hablar con una nueva liquidación masiva online que promete atraer a miles de compradores en busca de ropa barata y mobiliario de tienda.

La marca, que llegó a emplear a más de 2 mil personas antes de declararse en quiebra, ha mantenido una serie de subastas durante los últimos meses, donde incluso se registraron aglomeraciones debido a los bajos precios de su inventario. Ahora, el proceso se traslada al formato digital, permitiendo participar a clientes desde cualquier punto del país.

¿Cuándo comienza el remate de Corona?

La nueva subasta virtual de Corona arrancará este jueves 4 de septiembre a las 14:00 horas y será gestionada por la empresa especializada Remates Del Río.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Entre los lotes disponibles se encuentran:

  • Vestuario femenino, masculino e infantil
  • Mobiliario de tienda
  • Maniquíes y accesorios comerciales

El valor de entrada es sorprendentemente bajo: cada prenda tiene un precio inicial de $650 + IVA.

Cómo participar en la subasta online

Para ser parte de la liquidación de Corona, los interesados deben registrarse en el sitio web de Remates Del Río y así acceder a la puja en línea. Los productos provienen de más de diez locales ubicados desde Santiago hasta Temuco, lo que convierte esta oportunidad en una de las más amplias a nivel nacional.

Con precios tan bajos y la opción de comprar desde casa, el remate de Corona 2025 se perfila como uno de los eventos de venta más comentados en las redes sociales chilenas.

Te puede interesar: Tiendas Corona baja la cortina: fechas, sucursales y detalles del remate final

NOTAS DESTACADAS

Fondas del Parque Ohiggins se preparan con todo

¡Hasta con IA y Rayos X! Fondas del Parque O'Higgins se preparan con drásticas medidas contra “incivilidades”
Un importante castigo en la Primera B

¡Un importante precedente! Jugador que simuló infracción fue castigado por Tribunal de Disciplina
Estados Unidos

¿Pequeños pistoleros? La particular clase que se impartirá en Estados Unidos para enfrentar tiroteos escolares
caso cobreloa

Caso Cobreloa: exjugadores acusados de violación grupal quedarían en libertad tras error de Fiscalía
En lo económico ha sido un gran año para Nicolás Jarru

¡Una buena temporada en lo económico! El millonario premio que acumula este año Nicolás Jarry
Evelyn Matthei

"Una casa es mucho más que un techo”: Matthei explica propuesta que ayudaría a jóvenes a tener su primera vivienda
la roja sufre con bajas de última hora

¡De último minuto! La inesperada baja que sufre La Roja en la previa con Brasil
José Antonio Neme

¡Los mandó a la…! El furioso descargo de Neme contra Nicolás Maduro y sus adherentes
universidad de chile se prepara para el fallo de la Conmebol

¿Fin de la teleserie? Filtran el fallo de la Conmebol con Universidad de Chile
Filtran indignantes videos de funcionario TEA siendo torturado por compañeros.

¡Abusadores están en la mira! Los indignantes videos de trabajador TEA que fue torturado por compañeros
Primer día de Fernando Ortiz en Colo Colo.

Con un "fichaje" y Supercopa en la mira: Así fue el primer día de Fernando Ortiz en Colo Colo
Fernando Ortiz ya tuvo su primer entrenamiento con Colo Colo

¡Imponiendo sus ideas! Los cambios inmediatos que hará Fernando Ortiz en Colo Colo
La Roja ya afina los últimos detalles para enfrentar a Brasil

¿Más bajas? Las dos grandes dudas de Nicolás Córdova en La Roja
Kyrgios humilla a Aryna Sabalenka antes de la Gran Batalla.

Sin miedo a nada: Nick Kyrgios humilla a Aryna Sabalenka antes de la Gran Batalla
Novak Djokovic rompe récord en el US Open.

Bailecito y festejo: Novak Djokovic rompe inédito récord al meterse en las semifinales del US Open
Nicolás Córdova y polémica por nómina en Eliminatorias.

Fuerte y claro: Nicolás Córdova responde por qué no citó jugadores de Coquimbo Unido a La Roja en las Eliminatorias
Mónica Arce rompe el silencio por muerte de su hermano.

¿Debía suspenderse? Diputada Mónica Arce rompe el silencio tras la muerte de su hermano en el Monumental
Cambio de hora en chile

Cambio de hora en Chile: cuándo es, qué regiones están exentas y cómo prepararse
Barras U de Chile e Independiente

Llegó el primero: U de Chile recibe potente castigo por incidentes contra Independiente
Polémica propuesta sobre autos robados que llegan a Bolivia desata ola de críticas

¡La mayoría son de Chile! Propuesta sobre autos robados que llegan a Bolivia desata ola de críticas