¡Nuevo golpe a las arcas! Colo Colo recibe sanción económica en la previa del Superclásico

Por: Gonzalo Zamora

Este fin de semana, específicamente este domingo, se vivirá una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile en el estadio monumental, donde ambos equipos vendrían con realidades muy distintas.

En el caso de Colo Colo, los albos no tuvieron el mejor de los comienzos de temporada al caer por 3-1 ante Deportes Limache, pero supieron reaccionar y luego sumaron tres victorias seguidas, lo que los tiene como uno de los líderes del Campeonato Nacional junto a Huachipato con nueve puntos.

Por su parte, Universidad de Chile está bastante complicada actualmente, ya que aún no logran sumar su primer triunfo en estas cuatro fechas del Campeonato Nacional, lo que además mantiene a su director técnico, Francisco Meneguini, bajo muchas críticas y con su cargo en dudas.

Uno de los fuertes problemas de Colo Colo durante el último tiempo son los problemas económicos de la institución, los cuáles no sólo son productos de los malos resultados de la temporada pasada, sino que en su mayoría en las sanciones económicas que afectan fuertemente las arcas del club.

Un nuevo castigo económico

Esto se vuelve a repetir en la previa del Superclásico ante Universidad de Chile, donde los albos recibieron una nueva multa por una criticada acción el duelo ante Everton de la segunda fecha. Esta multa equivale a 400 mil pesos por esconder los balones durante el compromiso ante el cuadro de Viña del Mar.

