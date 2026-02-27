¡Por actos racistas! Hincha de O'Higgins deberá continuar en Brasil tras ser arrestado

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Figura de Colo Colo es baja ante O'Higgins y podría perderse el Superclásico contra la U

¡Nuevo golpe a las arcas! Colo Colo recibe sanción económica en la previa del Superclásico

¿Quiénes avanzarán? Listas las parejas para los octavos de final de la Champions League
“Ese es su legado”: Evelyn Matthei prende la polémica y apunta sin filtro a Boric tras nuevas cifras del INE

“Ese es su legado”: Evelyn Matthei prende la polémica y apunta sin filtro a Boric tras nuevas cifras del INE
“¿Me pueden juzgar por eso?”: El feroz descargo de periodista Laura Landaeta tras delicada revelación sobre Caso Spiniak

“¿Me pueden juzgar por eso?”: El feroz descargo de periodista Laura Landaeta tras delicada revelación sobre Caso Spiniak
VIDEO | ¿Entrenamiento presidencial? El video de Kast que marca el inicio de su nueva etapa en el Gobierno

VIDEO | ¿Entrenamiento presidencial? El video de Kast que marca el inicio de su nueva etapa en el Gobierno

¡Potenciando la raza! Los chilenos-suizos que podrían jugar por La Roja
Fue buscando el amor y casi terminó secuestrado: El millonario robo que sufrió fiscal (s) de Tomé tras asistir a una cita

Fue buscando el amor y casi terminó secuestrado: El millonario robo que sufrió fiscal (s) de Tomé tras asistir a una cita
DT candidato en Universidad de Chile muy cerca de partir al fútbol brasileño

VIDEO | ¡Afinando los últimos detalles! Los cambios que prepara Universidad de Chile para el Superclásico
A 16 años del 27F: La madrugada que cambió para siempre la vida en Chile

A 16 años del 27F: La madrugada que cambió para siempre la vida en Chile

VIDEO | ¡Se rinde ante el Ingeniero! Los elogios de Matías Almeyda a Manuel Pellegrini en España

El pasado miércoles, el cuadro de O'Higgins logró una hazaña increíble al conseguir su clasificación a la última fase previa de la Copa Libertadores. Su paso a la siguiente ronda la consiguió nada más y nada menos que en suelo brasileño.

En la ida, el Capo de Provincia consiguió quedarse con una leve ventaja de 1-0 y en el partido de vuelta, consiguió anotar un gol pese a la derrota por 2-1 lo que estiró todo a los lanzamientos penales. Fue aquí donde gracias a una enorme actuación de Omar Carabalí, se quedaron con la victoria por una definición que terminó 4-3 en favor de los celestes.

En la última fase previa de la Copa Libertadores, O'Higgins deberá medirse en una nueva llave ante el cuadro colombiano de Deportes Tolima, donde en esta instancia, en caso de perder la llave, al menos asegurará un cupo en la Copa Sudamericana.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Pese a la enorme felicidad que significó para todo el pueblo de O'Higgins la clasificación a la última fase previa de la Copa Libertadores ante el Bahía de Brasil a través de los lanzamientos penales, uno que no lo pasa bien es un hincha del cuadro celeste que fue arrestado en tierras cariocas por actos racistas.

Deberá permanecer en Brasil

El hincha de nombre Francisco Sepúlveda Vargas de 27 años, fue detenido por la policía carioca tras ser sorprendido realizando actos racistas. Y el día de hoy, según la información entregada por CNN Brasil, el hincha en cuestión deberá permanecer en Brasil con prisión preventiva en lo que continúa la investigación, donde arriesga una mayor sentencia tras las rejas.

También te puede interesar: ¿Quiénes avanzarán? Listas las parejas para los octavos de final de la Champions League

NOTAS DESTACADAS

Figura de Colo Colo es baja ante O'Higgins y podría perderse el Superclásico contra la U

¡Nuevo golpe a las arcas! Colo Colo recibe sanción económica en la previa del Superclásico

¿Quiénes avanzarán? Listas las parejas para los octavos de final de la Champions League
“Ese es su legado”: Evelyn Matthei prende la polémica y apunta sin filtro a Boric tras nuevas cifras del INE

“Ese es su legado”: Evelyn Matthei prende la polémica y apunta sin filtro a Boric tras nuevas cifras del INE
“¿Me pueden juzgar por eso?”: El feroz descargo de periodista Laura Landaeta tras delicada revelación sobre Caso Spiniak

“¿Me pueden juzgar por eso?”: El feroz descargo de periodista Laura Landaeta tras delicada revelación sobre Caso Spiniak
VIDEO | ¿Entrenamiento presidencial? El video de Kast que marca el inicio de su nueva etapa en el Gobierno

VIDEO | ¿Entrenamiento presidencial? El video de Kast que marca el inicio de su nueva etapa en el Gobierno

¡Potenciando la raza! Los chilenos-suizos que podrían jugar por La Roja
Fue buscando el amor y casi terminó secuestrado: El millonario robo que sufrió fiscal (s) de Tomé tras asistir a una cita

Fue buscando el amor y casi terminó secuestrado: El millonario robo que sufrió fiscal (s) de Tomé tras asistir a una cita
DT candidato en Universidad de Chile muy cerca de partir al fútbol brasileño

VIDEO | ¡Afinando los últimos detalles! Los cambios que prepara Universidad de Chile para el Superclásico
A 16 años del 27F: La madrugada que cambió para siempre la vida en Chile

A 16 años del 27F: La madrugada que cambió para siempre la vida en Chile

VIDEO | ¡Se rinde ante el Ingeniero! Los elogios de Matías Almeyda a Manuel Pellegrini en España
Impacto en Coronel: Cae sujeto acusado de cazar adultas mayores para robar y atacar sexualmente

Impacto en Coronel: Cae sujeto acusado de cazar adultas mayores para robar y atacar sexualmente
¿Hay sorpresas?: La formación de Colo Colo para el Superclásico 199 contra la U

¿Hay sorpresas?: La formación de Colo Colo para el Superclásico 199 contra la U
Midtjylland de Darío Osorio y el Betis de Pellegrini ya tienen rival en octavos de Europa League

¡Atención Chile!: Midtjylland de Darío Osorio y el Betis de Pellegrini ya tienen rival en octavos de Europa League
El increíble ranking que obtendrá Alejandro Tabilo si vence a Sebastián Báez en el Chile Open

¿Lo conseguirá?: El increíble ranking que obtendrá Alejandro Tabilo si vence a Sebastián Báez en el Chile Open
¡Calienta el Superclásico!: Johnny Herrera se lanza contra Fernando de Paul para defender a Castellón en la U

¡Calienta el Superclásico!: Johnny Herrera se lanza contra Fernando de Paul para destacar a Castellón en la U
O'Higgins ya tiene rival para la fase 3 de la Copa Libertadores 2026

¡Por la fase de grupos!: O'Higgins ya tiene rival para la fase 3 de la Copa Libertadores 2026
Daniel Jadue ante la justicia: Revisarán sus cautelares tras prolongado encierro por caso “Farmacias Populares”

Daniel Jadue ante la justicia: Revisarán sus cautelares tras prolongado encierro por caso “Farmacias Populares”
¡Finalmente lo capturaron! Sujeto acusado de abuso sexual contra una menor se mantuvo oculto dos años gracias a su familia

¡Finalmente lo capturaron! Sujeto acusado de abuso sexual contra una menor se mantuvo oculto dos años gracias a su familia
La Liga de Primera se podrá ver por Canal 13.

¡Sorpresa total! Criticado jugador de Universidad de Chile puede ser titular en Superclásico
¡Junto a la pequeña Violeta! El tierno dibujo que emocionó al presidente Boric y conmovió a sus seguidores

¡Junto a la pequeña Violeta! El tierno dibujo que emocionó al presidente Boric y conmovió a sus seguidores