¡Por actos racistas! Hincha de O'Higgins deberá continuar en Brasil tras ser arrestado

El pasado miércoles, el cuadro de O'Higgins logró una hazaña increíble al conseguir su clasificación a la última fase previa de la Copa Libertadores. Su paso a la siguiente ronda la consiguió nada más y nada menos que en suelo brasileño.

En la ida, el Capo de Provincia consiguió quedarse con una leve ventaja de 1-0 y en el partido de vuelta, consiguió anotar un gol pese a la derrota por 2-1 lo que estiró todo a los lanzamientos penales. Fue aquí donde gracias a una enorme actuación de Omar Carabalí, se quedaron con la victoria por una definición que terminó 4-3 en favor de los celestes.

En la última fase previa de la Copa Libertadores, O'Higgins deberá medirse en una nueva llave ante el cuadro colombiano de Deportes Tolima, donde en esta instancia, en caso de perder la llave, al menos asegurará un cupo en la Copa Sudamericana.

Pese a la enorme felicidad que significó para todo el pueblo de O'Higgins la clasificación a la última fase previa de la Copa Libertadores ante el Bahía de Brasil a través de los lanzamientos penales, uno que no lo pasa bien es un hincha del cuadro celeste que fue arrestado en tierras cariocas por actos racistas.

Deberá permanecer en Brasil

El hincha de nombre Francisco Sepúlveda Vargas de 27 años, fue detenido por la policía carioca tras ser sorprendido realizando actos racistas. Y el día de hoy, según la información entregada por CNN Brasil, el hincha en cuestión deberá permanecer en Brasil con prisión preventiva en lo que continúa la investigación, donde arriesga una mayor sentencia tras las rejas.

