¡Problemas para el debut! Colo Colo podría tener una sensible baja para la Copa de La Liga

Este fin de semana arranca la primera versión de la Copa de La Liga, torneo que busca aumentar la competencia del fútbol chileno y que enfrentará a los equipos de Primera División con una primera instancia de fase de grupos, para luego pasar a semifinales que tendrán llaves de ida y vuelta.

En lo que será su debut en este nuevo torneo, Colo Colo se medirá ante el actual campeón del fútbol chileno, Coquimbo Unido, el próximo sábado desde las 18:00 horas en condición de local en el estadio monumental.

Colo Colo viene de una buen victoria por 2-0 ante Huachipato y se mantienen como el actual líder del Campeonato Nacional, mientras que por su parte, Coquimbo Unido viene de caer por la cuenta mínima ante Universidad de Chile y se ubica en el puesto 11 de la tabla de posiciones.

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Este fin de semana se paraliza el Campeonato Nacional y se dará inicio a la Copa de La Liga, donde Colo Colo se medirá ante Coquimbo Unido este sábado desde las 18:00 horas en condición de local y espera seguir estirando su buen presente esta temporada, ya que actualmente se mantienen como el líder exclusivo del Campeonato Nacional.

Una sensible baja

Pero para este encuentro, los albos mantienen en duda a una de sus buenas figuras de la temporada, quien podría ser una sensible baja para el debut en la competición. Este es el caso de Arturo Vidal, quiene luego de ser asignado a la defensa ha sido uno de los pilares del equipo, pero actualmente el King sufre un cuadro viral de amigdalitis y lo mantienen en observación para ver si puede llegar para este sábado.

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