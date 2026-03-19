"Pronto habrá novedades...": Colo Colo entrega noticia que todos los fanáticos estaban esperando

Colo Colo da novedades sobre el nuevo estadio.

Por: Fabián Marambio

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En Colo Colo están muy pendientes a la temporada 2026, donde están trabajando por volver a levantar títulos y, de esta manera, clasificar a la Copa Libertadores del próximo año. Sin embargo, desde Blanco y Negro están muy atentos a otro aspecto que está tomándose la agenda en Macul: la remodelación del Estadio Monumental.

Después de meses de silencio absoluto respecto al tema, Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo, anunció las novedades respecto al tema. En Radio ADN, el directivo señaló que han tenido un "trabajo silencioso y reuniones de manera reservada (...) prontamente habrá novedades importantes".

Colo Colo alista su nuevo estadio

En esa misma línea, Valladares también sacó a relucir que "la idea es que los anuncios que se puedan hacer sean con hechos concretos, no cometer errores del pasado e informar lo que se vaya concretando (...) Habrá un nuevo estadio, pase lo que pase echaremos a andar ese proyecto".

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Nuevo Estadio Monumental Colo Colo
Los albos se preparan para la remodelación de su estadio.

A modo de conclusión, el actual representante de todos los socios albos dijo que "estamos muy satisfechos de poder ayudar a que se reactivara la comisión estadio. Se está trabajando de forma responsable por todos los sectores de la mes".

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Los hinchas albos están completamente emocionados de las novedades que puedan recibir frente al tema, pues la marca Red Bull ha aparecido constantemente en diversas publicaciones del club en redes sociales. Esto ha levantado muchas conspiraciones respecto a que la marca sea quien patrocine la nueva construcción del Estadio Monumental.

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