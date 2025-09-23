¡Están chochos!: Los millones que espera Colo Colo gracias al romance de Brayan Cortés y Peñarol

Una de las salidas que marcó Colo Colo esta temporada fue la de Brayan Cortés a mitad de año, golero que hoy la está rompiendo en Peñarol. De hecho, en el gigante uruguayo están más que felices con el chileno, y todo parece indicar que harán válida su compra definitiva, embolsándole una considerable suma de dinero al Cacique.

El oriundo de Iquique se ha afianzado como titular indiscutido, y en diálogo con Radio ADN, Jorge Nirenberg, dirigente del 'Manya', se deshizo en elogios para el guardameta: "Cayó muy bien en el plantel. La verdad que parece uno más, como si estuviera hace años en el club. Eso se lo ganó por su forma de ser, muy amable".

"Después tuvo unos partidos muy interesantes, con más de una, dos o tres atajadas de esas que dices que son gol y sin embargo él tapó pelotas muy importantes. La gente está muy contenta con él y el equipo se siente seguro teniendo a Brayan en el arco", profundizó encantando el directivo de Peñarol.

Considerando que Cortés se encuentra bajo préstamo solo hasta diciembre, lo más lógico es que muy pronto los charrúas hagan llegar al Estadio Monumental una oferta para la compra definitiva de su carta, la cual está valorizada en unos 1.4 millones de dólares, por lo que en Blanco y Negro ya se frotan las manos.

Ya regatean su precio

"Si Brayan Cortés mantiene su nivel, que esperemos que sí, el hecho de poder tener la opción de compra se acerca más a una posibilidad", añadió Nirenberg, que como buen dirigente, finalizó con un sutil recado a Colo Colo por la suma de dinero que puedan pedir: "También la parte económica jugará lo suyo en su momento".

