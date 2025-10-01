¡Siguen las dudas! Colo Colo cae en amistoso a puertas cerradas

El pasado viernes, Colo Colo disputaba su duelo pendiente ante Deportes Iquique, donde este sería el segundo partido oficial de Fernando Ortiz al mando del equipo. Los albos necesitaban obtener una victoria para no alejarse de la zona de copas internacionales, mientras que los dragones celestes buscan salir del fondo de la tabla.

El cacique mostró una gran jerarquía y dominó gran parte del encuentro, donde abrieron el marcador al minuto 38', gracias a la anotación de Marcos Bolados. En el segundo tiempo, Mauricio Isla aumentó el marcado al minuto 64'. Luego, Claudio Aquino decretó la goleada a través de lanzamiento penal en el minuto 81', y Arturo Vidal cerró el encuentro con su anotación al minuto 86' para el 4-0 definitivo.

Con este resultado, Colo Colo suma 34 unidades y se posiciona a cuatro puntos de Cobresal, equipo que ocupa el séptimo lugar de la tabla de posiciones y que además es el último puesto para las copas internacionales. Ahora los albos continuarán trabajando para que una vez vuelva la competencia, puedan seguir escalando lugares.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Actualmente el fútbol chileno se encuentra detenido por la realización del Mundial sub-20 en nuestro país, pero en Colo Colo los trabajos no paran, ya que el director técnico Fernando Ortiz decidió no darles vacaciones a los jugadores e incluso trabajar algunos días jornadas dobles para poder estar preparados una vez vuelva la acción a nuestras canchas.

Es en medio de esta preparación que los albos disputaron un partido amistoso a puertas cerradas ante Unión Española, donde el estratega del cacique buscó provar distintas variantes. El duelo se lo llevaron los hispanos por 2-1 con anotaciones de Fabricio Formiliano y Cristian Insaurralde, mientras que el descuento albo fue obra de Marcos Bolados.