¡Siguen las dudas! Colo Colo cae en amistoso a puertas cerradas

Colo Colo le dice adiós al Estadio Monumental.

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Grupo de sujetos desenterró el cuerpo de su amigo en Dalcahue

¡Insólito caso en Dalcahue! Sujetos entraron borrachos al cementerio y se llevaron el cuerpo de su amigo
venezolana desata ola de críticas con fea burla sobre chilenos

“Esta conch... merece todas las recetas”: Venezolana desató furia en redes sociales con cruda burla sobre suicidios en Chile
Dónde y cómo ver la Champions League.

¡Con varias goleadas! Los resultados de la fecha dos de la Champions League
Giorgio Jackson se lanzó contra José Antonio Kast tras críticas al Gobierno

“Está acorralado”: Giorgio Jackson responde con todo a Kast tras fuertes acusaciones contra el gobierno
Trbunal rechaza nueva prisión preventiva para Jorge Valdivia

Se salvó: Tribunal rechaza prisión preventiva para Jorge Valdivia pese a polémico video
Gran marco de público en el Mundial sub-20.

¡Un gran apoyo del público! La buena asistencia que ha tenido el Mundial sub-20
La Roja cayó ante Japón en el Mundial sub-20.

¿Excusas o tiene un punto? Nicolás Córdova entrega las razones de la posición de Francisco Rossel
Abogadas de familia de Julia Chuñil revelan audio interceptado

¡Acusan montaje judicial! Audio interceptado revelaría el terrible destino de Julia Chuñil
Cristián Garín avanza en el Challenger 75 de Antofagasta.

¡Sigue firme! Cristián Garín avanza en el Challenger 75 de Antofagasta
En Chile celebramos el Día del Café con grandes beneficios

¡Feliz Día del Café! Un legado de cultura, consumo e imperdibles descuentos en Chile

El pasado viernes, Colo Colo disputaba su duelo pendiente ante Deportes Iquique, donde este sería el segundo partido oficial de Fernando Ortiz al mando del equipo. Los albos necesitaban obtener una victoria para no alejarse de la zona de copas internacionales, mientras que los dragones celestes buscan salir del fondo de la tabla.

El cacique mostró una gran jerarquía y dominó gran parte del encuentro, donde abrieron el marcador al minuto 38', gracias a la anotación de Marcos Bolados. En el segundo tiempo, Mauricio Isla aumentó el marcado al minuto 64'. Luego, Claudio Aquino decretó la goleada a través de lanzamiento penal en el minuto 81', y Arturo Vidal cerró el encuentro con su anotación al minuto 86' para el 4-0 definitivo.

Con este resultado, Colo Colo suma 34 unidades y se posiciona a cuatro puntos de Cobresal, equipo que ocupa el séptimo lugar de la tabla de posiciones y que además es el último puesto para las copas internacionales. Ahora los albos continuarán trabajando para que una vez vuelva la competencia, puedan seguir escalando lugares.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Actualmente el fútbol chileno se encuentra detenido por la realización del Mundial sub-20 en nuestro país, pero en Colo Colo los trabajos no paran, ya que el director técnico Fernando Ortiz decidió no darles vacaciones a los jugadores e incluso trabajar algunos días jornadas dobles para poder estar preparados una vez vuelva la acción a nuestras canchas.

Es en medio de esta preparación que los albos disputaron un partido amistoso a puertas cerradas ante Unión Española, donde el estratega del cacique buscó provar distintas variantes. El duelo se lo llevaron los hispanos por 2-1 con anotaciones de Fabricio Formiliano y Cristian Insaurralde, mientras que el descuento albo fue obra de Marcos Bolados.

NOTAS DESTACADAS

Grupo de sujetos desenterró el cuerpo de su amigo en Dalcahue

¡Insólito caso en Dalcahue! Sujetos entraron borrachos al cementerio y se llevaron el cuerpo de su amigo
venezolana desata ola de críticas con fea burla sobre chilenos

“Esta conch... merece todas las recetas”: Venezolana desató furia en redes sociales con cruda burla sobre suicidios en Chile
Dónde y cómo ver la Champions League.

¡Con varias goleadas! Los resultados de la fecha dos de la Champions League
Giorgio Jackson se lanzó contra José Antonio Kast tras críticas al Gobierno

“Está acorralado”: Giorgio Jackson responde con todo a Kast tras fuertes acusaciones contra el gobierno
Trbunal rechaza nueva prisión preventiva para Jorge Valdivia

Se salvó: Tribunal rechaza prisión preventiva para Jorge Valdivia pese a polémico video
Gran marco de público en el Mundial sub-20.

¡Un gran apoyo del público! La buena asistencia que ha tenido el Mundial sub-20
La Roja cayó ante Japón en el Mundial sub-20.

¿Excusas o tiene un punto? Nicolás Córdova entrega las razones de la posición de Francisco Rossel
Abogadas de familia de Julia Chuñil revelan audio interceptado

¡Acusan montaje judicial! Audio interceptado revelaría el terrible destino de Julia Chuñil
Cristián Garín avanza en el Challenger 75 de Antofagasta.

¡Sigue firme! Cristián Garín avanza en el Challenger 75 de Antofagasta
En Chile celebramos el Día del Café con grandes beneficios

¡Feliz Día del Café! Un legado de cultura, consumo e imperdibles descuentos en Chile
Chile Sub 20 sufre con las lesiones.

Panorama complicado: Las bajas de Chile Sub 20 para su "final" contra Egipto en el Mundial
Manuel Pellegrini elige entre Betis o Chile.

¿Toma fuerza? Manuel Pellegrini rompe el silencio y elige entre Betis o La Roja
Lucas Di Yorio podría seguir en la U.

¿Se queda? La fórmula de la U de Chile para comprar definitivamente a Lucas Di Yorio
Colo Colo le dice adiós al Estadio Monumental.

Adiós al Monumental: Colo Colo será local ante Deportes Limache en este sorpresivo estadio
Nicolás Córdova sufre con las lesiones.

¿Qué partido vio? Nicolás Córdova deja positivo análisis tras derrota de Chile Sub 20 en Mundial
Jurassic World: The Experience llega con todo Chile

¡CUIDADO! Los dinosaurios llegaron a Chile: Todo lo que necesitas saber para disfrutar de Jurassic World: The Experience
Michelle Bachelet pasa su cumpleaños junto a Silvio Rodríguez

¡Con regalo incluido! Michelle Bachelet cumple años junto a Silvio Rodríguez en un íntimo backstage
Todo lo que se sabe del asesinato de Alejandro Correo, dueño de la toma en Quilpué que hoy está siendo desalojada

Crimen de Alejandro Correa: Cómo se gestó el asesinato y que pasa hoy con la toma en Quilpué
Nicolás Maduro se blinda frente a eventual ataque de USA

Activó decreto que le da “poderes especiales”: Maduro se blinda frente a eventual ataque de Estados Unidos
María Elcira

“Hay algo oscuro”: Familia de María Elcira pone sobre la mesa inquietante teoría