En Colo Colo cuentan la firme sobre posible regreso de Jordhy Thompson: "El nivel que tiene..."

En Colo Colo cuentan la firme sobre posible regreso de Jordhy Thompson

Por: Kevin Vejar

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El mercado de fichajes está a la vuelta de la esquina y una de las prioridades de Colo Colo es la contratación de un nuevo extremo, y en medio de los rumores sobre su regreso, desde el círculo del club detallaron qué pasa realmente con Jordhy Thompson, uno de los refuerzos más pedidos por los hinchas.

Fue Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, quien en diálogo con DaleAlbo abordó la situación del atacante de 21 años: "Yo creo que hay que hablar sobre certezas. Sé que Jordhy ha dado declaraciones, es colocolino y siempre va a tener la intención de volver, eso es normal".

En esa línea, el dirigente fue enfático en que no hay nada concreto con el jugador que hoy milita en el FC Orenburg, cuadro ruso con el que mantiene contrato hasta junio de 2027: "No sé si exista una posibilidad real en el mercado, ni si quienes lo representan tienen intención de que vuelva a Chile".

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El nombre de Jordhy Thompson está siendo vinculado al Cacique.

"Prefiero esperar certezas. Futbolísticamente el nivel que tiene ha sido muy alto, pero no quisiera aventurarme con su nombre u otro porque desconozco cuál es la idea deportiva hasta ahora. No hemos tenido conversaciones al respecto", profundizó sobre cómo se moverán los albos cuando se abra el libro de pases.

Valladares no se cierra al retorno de Thompson

"Tuvo una salida compleja siendo muy chico. He visto que ahora está formando una familia y me alegra que esté bien y tranquilo, pero no te sabría decir si existe una posibilidad real", insistió Valladares, pero por más que puso paños fríos al asunto, tampoco desechó el fichaje de Thompson: "Si aparece, habrá que analizarla".

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