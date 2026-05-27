VIDEO | La broma de Gary Medel a Arturo Vidal tras su autogol en el Clásico: "¿Por qué tan feliz?"

La broma de Gary Medel a Arturo Vidal por su autogol en el Clásico

Por: Kevin Vejar

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Pasan los días y la victoria de Colo Colo frente a Universidad Católica sigue generando ecos, aunque en esta ocasión nos referimos al divertido momento que protagonizaron Arturo Vidal y Gary Medel, donde el referente cruzado se burló en vivo del 'King' por su comentado autogol durante el Clásico en el Claro Arena.

Como bien es sabido, los bicampeones de América con la Selección Chilena mantienen una fraternal relación que se mantiene hasta el día de hoy, y así como se juntaron a conversar en el túnel una vez finalizado el duelo del pasado domingo, ahora volvieron a reunirse en una transmisión a través de Instagram.

En dicho live, el volante albo consultó cómo se encontraba la UC para el partido que se le viene ante Boca Juniors por Copa Libertadores, y el 'Pitbull' sacó pecho por el nivel de sus compañeros, aunque también explicó su situación médica, por lo que Vidal le deseó una exitosa recuperación, para luego dar paso a un curioso diálogo.

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Gary Medel se burla de Arturo Vidal y su autogol

Ahora fue el turno de que Gary le preguntara a su excompañero de La Roja cómo estaba él, a lo que el jugador del Cacique contestó entre risas: "Yo bien, feliz, hermano", aludiendo al Clásico, pero lo que nadie se esperaba sería la veloz réplica de Medel: "¿Por qué tan feliz? ¿Por el gol?", lanzó haciendo referencia al autogol de Vidal.

"Quedé en la historia con dos autogoles seguidos", complementó un sonriente Arturo ante la broma del zaguero, por sus goles en propia puerta frente a Ñublense y Universidad Católica, y Gary Medel puso la guinda de la torta con un último chiste: "Ya que eres histórico, quieres quedar en la historia de todo".

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