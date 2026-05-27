Ídolo de la U filtra grave problema en la interna para el mercado de fichajes: "Los dirigentes..."

Universidad de Chile ha estado muy por debajo de las expectativas en esta temporada 2026, y si bien queda poco para un mercado de fichajes que se perfila como un verdadero salvavidas para el equipo, Diego Rivarola advirtió que la dirigencia de la U podría atentar contra los deseos del entrenador Fernando Gago.

Fue en diálogo con el periodista Jorge Gómez, en el programa Pelotazo al 10, que el ídolo azul reveló el calvario que vivió un exadiestrador laico: "Una conversación que tuve con Mauricio Pellegrino, cuando era el técnico de la U, y él me dijo 'acá hay algo que los dirigentes de la U no entienden', que una de las cosas que se dan es que a él no le traen refuerzos a mitad de año".

"No entienden que cuando uno les pide refuerzos a mitad de año no significa que solamente van a ser para ganar el campeonato del segundo semestre, sino significa que al ganar el campeonato ya tienes medio refuerzo, o la mitad de los refuerzos importantes, para una posible Copa Libertadores el año que viene, así no tengas que gastar tanto en refuerzos en enero", lanzó tajante.

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"Le encontré mucha razón y sentido, cuando pides refuerzos que no se crea que es para el segundo semestre, estás ayudando para el año que viene. Si esto se hubiese hecho sistemático durante los años, no se tendría que ir a buscar 6 o 7 refuerzos de categoría", profundizó el otrora atacante del 'Romántico Viajero'.

Rivarola advierte el dolor de cabeza que se le viene a Gago

Y para finalizar, Diego Rivarola aseguró que ante la campaña que está realizando Universidad de Chile, lo más probable es que Fernando Gago sí solicite caras nuevas en el plantel, por lo que nuevamente todo quedará en manos de Azul Azul: "Si le pregunto a Gago yo creo que me dice 'necesito cinco jugadores'".

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