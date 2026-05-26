¡UNA DURA BAJA! Universidad de Chile aún no recupera a una de sus figuras

Universidad de Chile de caer por la cuenta mínima ante Cobresal en condición de visitante, tras un impresionante tiro libre de Steffan Pino que dejó sin opciones a Gabriel Castellón. Este resultado los complica dejándolos momentáneamente el puesto 11° en la tabla de posiciones.

El pasado fin de semana, el romántico viajero debía enfrentar a O'Higgins, quienes esta semana disputan un encuentro vital para clasificar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana, por lo que su partido debió ser reprogramado.

Luego de las reprogramaciones, Universidad de Chile se enfrentaráen condición de local ante O'higgins por la fecha 12 del Campeonato Nacional el próximo jueves 18 de junio desde las 20:00 horas, como partido pendiente.

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Este fin de semana, Universidad de Chile vuelve a la acción en el Campeonato Nacional cuando enfrenten el próximo sábado en condición de local a Deportes Concepción desde las 17:30 horas, recordando que su partido del pasado fin de seman ante O'Higgins fue reprogramado.

Siguen con los problemas

Pero el romántico viajero continúa con el problema recurrente de las lesiones en el equipo, donde para este encuentro no podrán contar con una de sus importantes figuras. Se trata de Matías Zaldivia, quien aún no está recuperado del todo, por lo que iría al banco de suplentes, lo que hace que Fernando Gago repita la última dupla de centrales con Franco Calderón y Bianneider Tamayo.

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