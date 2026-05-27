¿Vale la pena?: El millonario sueldo de Paulo Díaz que hace casi imposible su fichaje en la U

Luego de un irregular primer semestre, que los tiene lejos de la lucha por la Liga de Primera, Universidad de Chile apostaría a un importante mercado de fichajes para cambiar su fortuna, y mientras el nombre de Paulo Díaz comienza a sonar con fuerza, su estratosférico sueldo en River Plate vuelve la operación un abismal desafío.

Así es, tras perder la final del Torneo de Apertura frente a Belgrano, en Argentina se habla de un cierre de ciclo en el conjunto 'millonario' y diversas figuras del plantel abandonarían la institución, entre las que aparece precisamente el defensor chileno, quien no es considerado por el entrenador Eduardo Coudet.

En paralelo, el Centro Deportivo Azul fue testigo de una curiosa reunión con la agencia Talento Deportivo, y es que mientras el 'Romántico Viajero' medita la contratación de un zaguero una vez que se abra el libro de pases, el jugador con pasos por Palestino y Colo Colo asoma como una atractiva opción para los laicos.

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🚨 Paulo Díaz es el PRIMERO que va a dejar #River en este mercado de pases.

ℹ️ @palacios_mauro en @picadotv_ pic.twitter.com/LvklY2Foua May 26, 2026

El sueldo de Paulo Díaz en River Plate

Sin embargo, la búsqueda de un marcador central de peso para el técnico Fernando Gago no podía ser tan fácil, pues si bien al otro lado de la cordillera dan por hecho que Paulo Díaz dejará River, hay un detalle que incluso ya le impidió al club desprenderse de él en ocasiones anteriores: su millonario sueldo.

Según los trascendidos, el salario actual del defensor rondaría los 1,7 millones de dólares al año, cifra muy por encima de lo que percibe, por ejemplo, Juan Martín Lucero, el mejor pagado de la plantilla de Universidad de Chile con alrededor de 1,3 millones de la divisa norteamericana por temporada.

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