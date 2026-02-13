Cae la cúpula tras accidente en El Teniente: Codelco despide a tres altos ejecutivos por ocultar información 

Tras una revisión de sus procedimientos internos, Codelco confirmó el despido de tres ejecutivos de alto nivel, luego de que se detectaran fallas y omisiones en la información técnica remitida a los organismos fiscalizadores después del accidente ocurrido en la mina El Teniente.

Recordemos que el fatal episodio ocurrió en julio de 2023 en el subnivel de ventilación del proyecto Andes Norte. El mediático incidente terminó con seis trabajadores fallecidos y derivó en un proceso de análisis de cumplimiento y control operacional.

¿Qué dijo Codelco?

A través de un comunicado oficial, el organismo estatal informó sobre la investigación interna, la cual destapó “inconsistencias y ocultamientos en la forma en que antecedentes técnicos fueron reportados a la autoridad sectorial tras el estallido de roca ocurrido en la División El Teniente el 24 de julio de 2023, así como también desviaciones ocurridas en el mismo período atribuibles a ejecutivos actuales y exejecutivos de la Corporación”.

La emergencia provocada por el evento sísmico derivó en el retiro preventivo de más de un millar de trabajadores, además de un brutal balance de 12 trabajadores heridos y seis fallecidos.

Por otro lado, informaron que, a raíz de los hallazgos, “el presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, ha resuelto la salida de Mauricio Barraza Gallardo, vicepresidente de Operaciones; Claudio Sougarret Larroquete, exgerente de Operaciones de División El Teniente, actual gerente general, y de Rodrigo Andrades Contreras, exgerente de Minas y actual gerente de Proyectos de la misma división”.

De acuerdo con la minera, las inconsistencias detectadas involucran tanto la forma en que se elaboraron y entregaron los antecedentes técnicos como el incumplimiento de protocolos internos. La revisión comprendió informes operacionales, archivos administrativos y gestiones realizadas ante la autoridad.

En paralelo a los despidos, Codelco resolvió una reorganización temporal de su estructura directiva para mantener la continuidad de las operaciones. En ese sentido, designaron subrogancias en la Vicepresidencia de Operaciones, en la gerencia general divisional y en cargos vinculados a las áreas de proyectos y administración.

Asimismo, la empresa señaló que las modificaciones ya fueron reportadas a la Comisión para el Mercado Financiero y que toda la información recabada será entregada a los organismos correspondientes.

A modo de conclusión, reafirmaron “su compromiso irrestricto con la seguridad de las personas, el cumplimiento regulatorio y el fortalecimiento permanente de sus controles internos”.

El debate por la seguridad

Recordemos además, que este episodio se suma a otro ocurrido en la misma faena, el 31 de julio de 2025. En dicha ocasión, un estallido de roca ligado a un sismo de entre 4,2 y 5,0 terminó con la vida de seis personas, siendo uno de los accidentes más severos de la minería subterránea reciente en Chile. Ambos casos, y sobre todo tras esta nueva revelación, ponen una vez más el foco del debate sobre la gestión de seguridad y en los controles operacionales de la división.

