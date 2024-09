Claudio Borghi se lanza sin filtro contra Matías Zaldivia: "No jugaste porque no sabías jugar"

Matías Zaldivia no ha parado de enviar indirectas a Colo Colo tras su polémica salida del club para llegar a la U y, por lo mismo, Claudio Borghi perdió la paciencia con sus actitudes y se lanzó sin filtro para responderle por todos los desaires que le ha hecho al club colocolino.

"Ayer leí una declaración que me ofendió. Yo soy colocolino y un jugador que hace un año y medio besaba el escudo y ya no está en Colo Colo dijo ‘da gusto jugar acá, porque acá juego con el estadio lleno'", señaló el "Bichi" en las pantallas de TNT Sports.

En ese mismo sentido, agregó que "yo como colocolino digo ‘el estadio nuestro también estaba lleno’. No jugaste porque no sabías jugar, te sacaron. Esas acciones de besar camiseta, de decir ‘yo me muero acá’ y al otro día se van y empiezan a hablar mal del lugar donde estabas para quedar bien donde estas".

"Bichi" Borghi perdió la paciencia con Matías Zaldivia.

Recordar que Zaldivia jugó en Colo Colo desde 2016 hasta 2022, periodo de tiempo en el que consiguió dos títulos de Primera División, tres Copa Chile y tres Supercopa. Es por esto que se convirtió en un referente del plantel, pero eso no fue impedimento para cruzar la vereda e irse a Universidad de Chile.

En el club azul ha tenido un rendimiento inmediato y, por lo mismo, es incluso uno de los capitanes del club. Todo esto a pesar del duro recibimiento que le dio la hinchada azul tras su llegada, el cual fue quedando atrás gracias al rendimiento mostrado en cancha.

